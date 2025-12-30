Aparece reventada la caja fuerte sustraída del 'Camión de los Regalos'

Grabación de la caja fuerta del Camión de los Regalos siendo cargada en un cohce por encapuchados

Grabación de la caja fuerta del Camión de los Regalos siendo cargada en un cohce por encapuchados - INSTAGRAM/EL CAMIÓN DE LOS REGALOS

MÉRIDA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La caja fuerte con dinero y papeletas del sorteo del 'Camión de los Regalos' ubicado en el Complejo LEO de Monesterio (Badajoz) y que fue sustraída este pasado lunes ha aparecido en una finca de Cala (Huelva).

Cabe señalar que la caja estaba abierta y sin el dinero que contenía, según han informado fuentes de la Guardia Civil, que apuntan que se continúa con las gestiones e investigación.

En la inspección ocular realizada se contó con la colaboración de la Guardia Civil de Policía Judicial de Huelva.