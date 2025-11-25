Aprobada la convocatoria de ayudas de hasta 40 euros mensuales para alumnos de la ESO que estudien inglés en academias

La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, habla con el titula de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, en el Consejo de Gobierno de este martes. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de las ayudas para fomentar el estudio de inglés en horario extraescolar, en centros de idiomas acreditados, dirigidas al alumnado matriculado en Educación Secundaria Obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos, con una dotación de 911.877 euros.

Unas ayudas que el curso pasado, el primero en el que estuvieron vigentes, llegaron a más de 800 beneficiarios, lo que refleja que se trata de una medida "exitosa", según ha apuntado la portavoz de la Junta de Extremadura Elena Manzano, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha animado a que este año "sean muchos más".

La medida tiene como objetivo fomentar el estudio de la lengua inglesa y garantizar la igualdad de oportunidades, dando apoyo a las familias mediante subvenciones directas para lograr la mejora a nivel curricular y la ventaja competitiva del conocimiento del inglés.

El importe de la ayuda por persona beneficiaria no superará los 40 euros mensuales ni el importe de la matrícula o mensualidad correspondiente al desarrollo de la actividad. El periodo subvencionable es de 8 mensualidades, desde octubre a mayo del curso escolar.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, computados desde el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura.