Aprobada la creación de 119 puestos de plantillas orgánicas educativas en Extremadura para el curso 2026-2027

Reunión de la Mesa de Personal Docente para la aprobación de puestos de plantillas orgánicas educativas en Extremadura para el curso 2026-2027

MÉRIDA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Sectorial de Personal Docente en Extremadura ha aprobado este viernes en reunión extraordinaria la creación de 119 puestos para las plantillas orgánicas de los centros educativos de la región para el curso 2026-2027 (con 71 plazas en la provincia de Badajoz y 48 en la de Cáceres).

Este nuevo aumento de plazas permite seguir dando "estabilidad" a las plantillas orgánicas, que continúan con un saldo neto positivo, pese al descenso del número de alumnos de los últimos años en infantil y primaria, según remarca el Gobierno autonómico.

Las plantillas orgánicas y su organización también determinan las vacantes para el concurso de traslados, que tienen unos plazos determinados a nivel nacional por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, por lo que se da también cumplimiento a estos plazos, así como se da un "paso más" en el diseño de las plantillas de cara al próximo curso escolar 2026-2027 en Extremadura.

Asimismo, la Mesa Sectorial de Personal Docente, que ha presidido la secretaria general de Educación y Formación Profesional en funciones, María del Pilar Pérez, ha aprobado la oferta de 763 vacantes para el concurso de traslados, al que pueden optar los docentes que quieran participar en el mismo, con el objetivo de facilitar la movilidad de los profesionales y su conciliación.

En concreto, serán 438 plazas en la provincia de Badajoz y 325 vacantes de la provincia de Cáceres, apunta en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Estas propuestas se han realizado tras una revisión "muy exhaustiva" de las plantillas docentes de los centros educativos extremeños y tras un proceso de negociación con los sindicatos.

De hecho, de todas las propuestas planteadas por los sindicatos, en la oferta final resultante de esta Mesa se han aceptado un total de 117, concretamente 65 de las que se han propuesto en la provincia de Badajoz y 52 para la provincia de Cáceres.

MANO TENDIDA PARA EL ACUERDO

El proceso de negociación de esta oferta se ha desarrollado en diferentes fases y mostrando, por parte del Ejecutivo regional, la "mano tendida" para llegar a un "acuerdo".

Así, previamente, se han realizado reuniones en las delegaciones provinciales de Educación donde los sindicatos han realizado sus propuestas para las plantillas orgánicas. Esto refleja --remarca la Administración regional-- el "talante de consenso" y de "diálogo" por parte de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional.

Esta Mesa Sectorial de Personal Docente extraordinaria se ha celebrado para dar cumplimiento a la instrucción 26/21025 del 1 de diciembre para la definición de las plantillas orgánicas de profesorado en centros educativos dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional.

LA CONSEJERA VALORA EL REGRESO DE LOS SINDICATOS A LAS MESAS

Por su parte, en declaraciones a los medios este viernes durante una visita a un centro educativo en Almendralejo, la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional en funciones, María Mercedes Vaquera, ha transmitido su satisfacción por el hecho de que los sindicatos hayan vuelto a retomar su participación en estas mesas, en alusión a la postura adoptada por los mismos al hilo de sus reivindicaciones sobre la subida salarial a los docentes extremeños.

"Estamos muy contentos, muy satisfechos, porque por la participación de los sindicatos en esa mesa. Nos alegramos enormemente de que hayan vuelto a retomar su participación en estas mesas, porque realmente es donde tenemos que establecer el diálogo, las negociaciones", ha reconocido Vaquera, quien ha subrayado que su consejería se ha mantenido "siempre con la mano tendida" hacia los representantes sindicales.

"Esta consejería ha estado siempre con la mano tendida y no vamos a cambiarlo", ha espetado la consejera, quien ha destacado el incremento en dos años experimentado en las plantillas orgánicas docentes en la comunidad, y ha insistido en que el Gobierno de María Guardiola apuesta "directamente" y busca el "entendimiento" con un colectivo "tan importante".

"Por lo tanto, manifestar nuestra satisfacción y el agradecimiento y nuestro reconocimiento a los sindicatos por esa nueva predisposición que tienen para poder seguir dialogando con la consejería, porque nuestro único fin es llegar a un entendimiento con un colectivo tan importante como es el de los docentes de Extremadura y por el que este gobierno, nuestra presidenta, ha apostado de manera tan directamente y tan claramente", ha declarado María Mercedes Vaquera.