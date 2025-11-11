Aprobada la declaración de impacto ambiental de la A-81 entre Badajoz y el enlace con la A-66 en Zafra

MÉRIDA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes, día 11, una resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico por la que se formula declaración de impacto ambiental del estudio informativo de la futura autovía A-81 Badajoz-Córdoba en el tramo entre la capital pacense y el enlace con la A-66 en Zafra.

Esta evaluación no comprende el ámbito del estudio informativo correspondiente al tramo de Autovía A-81 entre la A-66 y Espiel (Córdoba), tras el desistimiento del promotor, que deberá ser sometido al correspondiente procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Asimismo, no comprende el ámbito de la evaluación de seguridad y salud en el trabajo, ni de seguridad vial, que poseen normativa reguladora e instrumentos específicos, según la resolución publicada en el BOE, y recogida por Europa Press.

Esta nueva infraestructura tiene por objetivos "mejorar la seguridad vial y reducir el tiempo de los trayectos de largo recorrido" que se realizan actualmente a través de la carretera N-432, especialmente entre Badajoz y la A-66, donde existe una "elevada intensidad" de tráfico.

Asimismo, constituye el primero de los tramos de la Autovía A-81 en su itinerario Badajoz-Córdoba-Granada, y está contemplada entre las actuaciones del Plan de Infraestructuras Transporte y Vivienda.

El ámbito del proyecto objeto de evaluación abarca un trazado de unos 71 kilómetros y se desarrolla íntegramente en la provincia de Badajoz, en los municipios de Badajoz, La Albuera, Torre de Miguel Sesmero, Nogales, Santa Marta, La Parra, Feria, Fuente del Maestre, Zafra, Los Santos de Maimona y Puebla de Sancho Pérez.

De igual modo, para la conexión de la A-5 con la A-81, al este del área metropolitana de Badajoz, se proyecta la ejecución de un enlace de unos siete kilómetros cuyo proyecto de construcción se coordinará con la Junta de Extremadura, al coincidir con la Ronda Este de la Circunvalación de Badajoz, prevista en el Plan General de dicha comunidad.