Aprobado un contrato de 7,8 millones de euros para reforzar la seguridad de los medicamentos oncológicos

Reunión del Consejo de Gobierno - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno en funciones, reunido este martes en sesión ordinaria, ha autorizado la contratación del suministro de sistemas de seguridad y control de calidad destinados a los servicios de farmacia hospitalaria del Servicio Extremeño de Salud (SES), con un valor estimado de 7,8 millones de euros.

Los nuevos sistemas estarán a disposición de todas las áreas de salud de Extremadura y, con esta medida, el SES busca mejorar la seguridad en la manipulación de los medicamentos, especialmente los utilizados en oncología, y anticiparse para evitar posibles errores en la preparación de los tratamientos de quimioterapia.

Para ello, se van a incorporar sistemas cerrados de transferencia de fármacos, que impidan la liberación de vapores o aerosoles, y al mismo tiempo reduzcan la exposición del personal sanitario.

Estos dispositivos van a contribuir a mantener la esterilidad de las preparaciones y a reducir la contaminación durante el proceso, ha informado la Junta en nota de prensa.

MEJORAS EN LOS TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS DEL SES

Asimismo, el contrato contempla el suministro de equipos de control de calidad, los denominados espectrofotómetros, para verificar la identidad y la concentración de los medicamentos.

Se trata de una comprobación adicional de seguridad que ayuda a detectar posibles errores antes de que el tratamiento llegue al paciente.

Este sistema de verificación se destinará especialmente a los medicamentos oncológicos, donde la precisión en la dosis es fundamental. En esta línea, también se van a instalar nuevos equipos de preparación automatizada, que permitirán agilizar y mejorar la precisión en la elaboración de los tratamientos para pacientes con cáncer.