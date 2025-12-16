Aprobado un decreto para fomentar el empleo autónomo en Extremadura y que incluye ayudas de entre 960 a 3.000 euros

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ofrece una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto que regula las subvenciones para el impulso del empleo autónomo en Extremadura y se autoriza la primera convocatoria de ayudas directas, que irían desde los 960 hasta los 3.000 euros, para el periodo 2025-2026. Para tal fin, se dispone un importe total de 6,5 millones de euros.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha explicado que se han autorizado las bases y la convocatoria de tres nuevas líneas de ayudas que buscan consolidar la actividad que desarrollan en Extremadura más de 3.000 negocios.

Así, la primera línea de ayudas persigue ayudar a aquellos autónomos que mantengan su actividad durante tres años y se comprometan a hacerlo un año más. Estas personas van a obtener 2.500 euros de ayuda, cantidad que se elevará hasta los 3.000 euros si se encuentran en municipios que tengan menos de 300 habitantes.

En segundo lugar, se encuentra la Tarifa 0 SMI, que contempla una ayuda de 960 euros para los autónomos con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, situado en 1.184 euros en 14 pagas.

La tercera de las líneas de ayuda, Tarifa Quédate, apoyará con 2.000 euros a los autónomos mayores de 65 años que se acojan a la jubilación activa.

"En la convocatoria anterior se recibieron 16.000 solicitudes. Con estas novedades esperamos llegar a más beneficiarios y, por supuesto, crear más oportunidades de autoempleo, sobre todo en las zonas rurales, sobre todo en los pueblos", ha señalado Manzano en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

