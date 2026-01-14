Ara Sánchez confía "plenamente" en que "no va a haber retroceso en derechos" en la negociación con Vox en Extremadura

Minuto de silencio --con participación de la presidenta en funciones, María Guardiola-- a las puertas de Presidencia de la Junta de Extremadura, en Mérida, en recuerdo de la última mujer asesinada por violencia machista en la región - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Igualdad de la Junta de Extremadura en funciones, Ara Sánchez, confía "plenamente" en que "no va a haber retroceso en derechos" como consecuencia de las negociaciones que se están siguiendo con Vox para la gobernabilidad en la comunidad.

Tras subrayar que por parte del Ejecutivo regional "las riendas" de las negociaciones las tiene la propia presidenta en funciones, María Guardiola, ha mostrado así su confianza en que "se llegará a un buen resultado y a buen puerto" y en que, por tanto, "no va a haber retroceso en derechos".

"Las negociaciones las están llevando desde la propia presidencia, se está negociando y yo confío plenamente que se llegará a un buen resultado y a buen puerto y que no va a haber retroceso en derechos", ha sentenciado Ara Sánchez, quien ha recordado también que la igualdad ha sido puesta "siempre" de manifiesto por María Guardiola como una "línea roja" en Extremadura.

"Eso (la igualdad) siempre lo ha puesto de manifiesto la presidenta, pero es la presidenta la que tiene las riendas de estas negociaciones (con Vox para la gobernabilidad), y creo que siempre ha tenido muy claro cuáles son las líneas rojas", ha insistido la secretaria general de Igualdad, quien ha añadido que "sobre todo y, fundamentalmente, lo que hay que buscar son los puntos de consenso para que Extremadura siga creciendo y siga avanzando".

De este modo se ha pronunciado Ara Sánchez en declaraciones a los medios este miércoles a las puertas de Presidencia de la Junta, en Mérida, con motivo de la celebración de un minuto de silencio en recuerdo de la última víctima de violencia machista en la región.

Así, cuestionada sobre si teme que con motivo de la negociación PP-Vox para la gobernabilidad en Extremadura se pueda producir algún tipo de retroceso en materia de lucha contra la violencia de género, ha remarcado que "el compromiso" de María Guardiola, de su ejecutivo y de todos los consejeros es "ni un paso atrás" en esta temática.

"El compromiso de este gobierno, el compromiso de la presidenta, de María Guardiola, y el compromiso de todos los consejeros es ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de género", ha sentenciado Ara Sánchez, quien ha aseverado que "no va a haber paso atrás, ni merma de derechos". "Mirando hacia adelante, mirando hacia el futuro y siempre, siempre, siempre con las víctimas", ha incidido.

(((Más información en Europa Press)))