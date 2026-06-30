Ara Sánchez remarca el "compromiso firme" del Gobierno de Guardiola con el desarrollo de la Ley LGTBI regional

La secretaria general de Igualdad de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez Vera, en el Pleno del Observatorio Extremeño contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general autonómica de Igualdad, Ara Sánchez Vera, ha remarcado el "compromiso firme" del Gobierno de María Guardiola con el desarrollo de la Ley LGTBI extremeña.

Así, y tras destacar la "excelente colaboración" entre la Junta y las entidades que trabajan en la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+, Ara Sánchez ha insistido en el "compromiso político firme" del Ejecutivo autonómica con dicho colectivo.

De este modo lo ha planteado en declaraciones a los medios con motivo de la celebración en Mérida este martes de una nueva sesión del Pleno del Observatorio Extremeño contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, que tiene por objeto que la Administración, las instituciones, las entidades y las organizaciones sindicales traten cuáles son los problemas y las necesidades que tiene el colectivo LGTBIQ+ en la región.

Al respecto, la secretaria general ha defendido que los derechos de la comunidad LGTBI "no son patrimonio ideológico de ninguna fuerza política", sino "derechos humanos que hay que defender y asegurar" en una "responsabilidad compartida de todos y todas".

Para ello, ha subrayado que es "fundamental el diálogo, el compromiso firme y el trabajo continuado" para construir una Extremadura "más libre, más igualitaria, donde cualquier persona pueda vivir con seguridad con dignidad y sin miedo". "En todo caso, una Extremadura libre de cualquier forma de violencia o de discriminación", ha añadido.

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