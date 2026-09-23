El artista JM Brea crea un mural en Cáceres encargado por Remudarte sobre la inclusión y el reciclaje textil - REMUDARTE

CÁCERES, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El artista JM Brea está creando un mural en Cáceres, en la fachada lateral de un edificio de la calle Parras junto al Gran Teatro, en el que se quiere hacer un homenaje a la inclusión sociolaboral, la economía circular y el reciclaje textil, sin perder de vista la tradición de la indumentaria cacereña.

El proyecto, denominado 'Vestir la transformación', está promovido por la empresa de inserción Remudarte con Moda re-, promovida por Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, que quiere hacer un regalo a la ciudad de Cáceres con este mural artístico que tiene como protagonista a una mujer vestida con ropa reutilizada procedente de las tiendas Moda re-, junto a dos elementos de la indumentaria tradicional cacereña y extremeña, "convertida así en símbolo de una ciudad que mira a su pasado para construir su futuro".

A través de las prendas, los tejidos, los hilos y sus adaptaciones, el mural plantea la idea central de que "la tradición no es algo estático, sino un patrimonio vivo, capaz de dialogar con otras culturas y de generar nuevas oportunidades", informa Remudarte, cuyo gerente Miguel Ángel Martín, ha recordado que "esta doble dimensión, ambiental y social, constituye la esencia de la misión de la empresa de inserción de Cáritas en Cáceres, que entiende la reutilización como una herramienta para transformar tanto los recursos como las vidas de las personas".

"Alargar la vida útil de las prendas, transformarlas, repararlas o adaptarlas se convierte así en una metáfora de la propia transformación social. Lo que inicialmente puede parecer un residuo se convierte en un nuevo recurso; aquello que ha quedado al margen puede recuperar su valor y encontrar una nueva oportunidad", ha incidido Martín.

Desde una perspectiva de sensibilización y economía social, la iniciativa de la intervención artística busca acercar a la ciudadanía un modelo de consumo más responsable y sostenible, capaz de generar empleo social, prolongar la vida de las prendas y reducir el consumo de recursos naturales.

En el entorno de Cáceres, 'Vestir la transformación' pretende contribuir a un cambio de paradigma en las tendencias de compra y consumo, promoviendo una mayor conciencia sobre el valor de los textiles y ofreciendo transparencia sobre los procesos de reutilización, transformación y reciclaje "porque transformar una prenda también puede ser una forma de transformar nuestra manera de consumir y de relacionarnos con nuestro entorno".

IGUALDAD Y TRABAJO DECENTE

La propuesta pone también en valor los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente aquellos relacionados con la igualdad, el trabajo decente, la reducción de las desigualdades, la producción y el consumo responsables y la acción frente al cambio climático.

En este marco, el empleo social ocupa un lugar central y para Remudarte con Moda re-, "la economía circular no consiste únicamente en recuperar materiales, sino también en recuperar oportunidades, autonomía, autoestima y participación social".

En este sentido, la mujer protagonista del mural representa al mismo tiempo la identidad, la capacidad de transformación y el papel que históricamente han desempeñado las mujeres en la construcción de una sociedad más justa y sostenible.

Su presencia simboliza la posibilidad de generar cambios desde la participación, la inclusión y el reconocimiento de las capacidades de las personas, conectando la dimensión ambiental de la economía circular con su dimensión social y humana.

Así, la iniciativa utiliza el arte urbano como una herramienta para fortalecer los lazos comunitarios, impulsar el desarrollo local, promover el diálogo intercultural y generar espacios de reflexión y conciencia social en torno a los ODS.

Todo ello parte del convencimiento de que el arte urbano puede contribuir a la transformación social, la revitalización cultural y el desarrollo de las comunidades, favoreciendo la participación ciudadana y la construcción de identidades locales, al tiempo que visibiliza valores como la sostenibilidad, la igualdad, la inclusión y la responsabilidad colectiva.

El mural, que podría estar concluido a finales de esta semana, incorpora dos guiños de la indumentaria tradicional cacereña extremeña, centrando la composición en la cabeza de la mujer protagonista con un pañuelo de 100 colores y unos pendientes extremeños. Elementos que funcionan como símbolos de los caminos que conectan personas, culturas y territorios.

De este modo, la obra quiere transmitir que Cáceres puede conservar aquello que la hace única y, al mismo tiempo, abrirse al intercambio, al diálogo y a la transformación.

"Queremos regalar a Cáceres una obra que hable de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser: una ciudad que cuida su patrimonio, transforma sus recursos, genera oportunidades y se abre al mundo", ha señalado Miguel Ángel Martín, que considera que "el arte puede convertirse en un espacio de encuentro entre ciudadanía, cultura y compromiso social".

Por eso, el mural no pretende ser únicamente una obra artística, sino también "un mensaje colectivo sobre la posibilidad de transformar aquello que tenemos para construir algo nuevo". Además, Miguel Ángel Martín ha destacado el valor del espacio público como herramienta para acercar estos mensajes a toda la ciudadanía porque la calle "es el mejor escenario para transformar la conciencia colectiva y demostrar que la moda del futuro debe ser circular, sostenible y con corazón".

Con esta intervención urbana de JM Brea se invita a la ciudadanía a sumarse a los ODS de la Agenda 2030, demostrando que "es posible generar un impacto ambiental positivo mientras impulsamos de forma real el empleo social, dignificando el trabajo de personas en situación de vulnerabilidad y transformamos la moda en un motor de inclusión y cambio estructural".

Remudarte con Moda re- ha agradecido a JM Brea que haya aceptado el encargo del mural, así como su responsabilidad y buen trabajo durante la creación de la intervención. Igualmente, la entidad ha tenido un reconocimiento especial a la comunidad de propietarios de la calle Parras, 44 por "su generosidad y colaboración al ceder la medianera para hacer posible esta obra de arte urbano, destinada al disfrute de toda la ciudadanía cacereña, visitantes y turistas".