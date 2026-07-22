La Asamblea aprueba por unanimidad la creación de un grupo de trabajo permanente sobre las listas de espera sanitarias

Reunión de la Comisión de Salud y Atención a la Dependencia en la Asamblea de Extremadura - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Extremadura ha aprobado este miércoles por unanimidad la creación de un grupo de trabajo permanente, en el seno de la Comisión de Salud y Atención a la Dependencia, sobre las listas de espera sanitarias.

La creación de este grupo de trabajo, solicitado por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, ha sido aprobada por la unanimidad del PP, PSOE, Vox y Unidas en el transcurso de la reunión de la Comisión de Salud y Atención a la Dependencia.

La presidenta de dicha comisión, Victoria Bazaga, ha explicado que, de acuerdo con la propuesta de creación, el grupo de trabajo elaborará semestralmente una memoria de conclusiones sobre las listas de espera sanitarias.

También analizará la información que le remita periódicamente la Junta de Extremadura sobre las listas y, con dicha documentación o con aquella que pueda ser requerida mediante los procedimientos previstos por el reglamento, los ponentes elaborarán la memoria que elevarán a la comisión.

La memoria de conclusiones de cada semestre natural del año se elaborará desde un punto de vista "técnico" y recogerá la información "objetiva" sobre las listas de espera tras el análisis de los datos publicados.

La misma se remitirá a todos los miembros de la comisión y a la presidencia de la Cámara para su publicación en la página web de la Asamblea de Extremadura.

Respecto a la composición del grupo de trabajo, estará integrado por un diputado de cada grupo parlamentario y el diputado perteneciente al grupo que presida la comisión coordinará los trabajos.

Además, en el caso de votación, el voto será ponderado, y el grupo de trabajo permanente sobre las listas de espera sanitarias estará asistido por el letrado de la comisión.

Cabe destacar, como ha recalcado Victoria Bazaga, que el grupo se reunirá a puerta cerrada, sus sesiones serán objeto de grabación y la transcripción de las sesiones, junto con los trabajos realizados, conformarán el acta de sus reuniones.

Estas actas, suscritas por todos los asistentes, estarán a disposición de todos los miembros de la comisión. Además, el grupo de trabajo se reunirá cuantas veces sea necesario, bien a convocatoria de la presidencia de la comisión, por iniciativa propia o a petición de cualquiera de los grupos.

Finalmente, para aquellas cuestiones de funcionamiento que se puedan suscitar, se estará a lo dispuesto en el reglamento o a los acuerdos que respecto adopte la comisión.

(Más información en Europa Press)