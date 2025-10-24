La Asamblea conmemora el Día de las Bibliotecas ofreciendo a la ciudadanía los más de 23.000 títulos de su catálogo

MÉRIDA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Extremadura conmemora este viernes, 24 de octubre, el Día Internacional de las Bibliotecas ofreciendo a toda la ciudadanía su catálogo compuesto por casi 23.500 títulos, de los cuales 900 son en formato digital.

De esta forma, cualquier persona puede autorregistrarse en el apartado web de la Biblioteca de la Asamblea de Extremadura para acceder al catálogo, un fondo especializado en obras sobre materias de interés para el desarrollo del trabajo parlamentario y jurídico.

Además, cuenta con libros de autores extremeños y sobre la comunidad, así como todas las publicaciones editadas por la Asamblea como editorial desde el año 1984, según señala la Cámara regional en nota de prensa.

ASAMBLEA RED PARLAMENTA

Así, este jueves y viernes, la Cámara regional participa, además, en la 15º Asamblea de Administradores de Red Parlamenta, la red de cooperación de los servicios documentales y bibliotecarios de los parlamentos autonómicos.

En este encuentro que se ha celebrado en Palma de Mallorca, han participado la jefa del Departamento de Biblioteca, Archivo y Documentación de la Asamblea de Extremadura, María Eugenia Garrido, y la técnica superior de Biblioteca de la Cámara regional, Susana Alcañiz.

Garrido y Alcañiz han sido las encargad de presentar los informes del Grupo de Trabajo de Bibliotecas Parlamentarias y el Grupo de Trabajo de Redes, foros en los que participada la Asamblea de Extremadura desde hace unos años.

Cabe destacar que Red Parlamenta se creó de manera oficial en el seno de la Conferencia de Presidentes y Presidentas de Parlamentos Autonómicos (Coprepa) en 2011, aunque funciona desde el año 2009 como plataforma de intercambio de recursos y conocimiento de ámbito parlamentario.

En ella se encuentran presentes las diecisiete cámaras autonómicas, su creación y mantenimiento es fruto del trabajo colaborativo de los profesionales de estos parlamentos.