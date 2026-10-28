La Asamblea debate este miércoles las enmiendas de totalidad del PSOE y de Unidas a los presupuestos de 2027

Archivo - Imagen de archivo de un pleno en la Asamblea de Extremadura - ASAMBLEA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Asamblea debatirá este miércoles, 28 de octubre, las enmiendas a la totalidad que el PSOE y Unidas por Extremadura han presentado, respectivamente, al proyecto de ley de Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2027.

La sesión se iniciará a las 09,30 horas con la presentación por parte de la consejera de Hacienda, Elena Manzano, ante la Cámara autonómica del proyecto de Presupuestos elaborado por la Junta.

Tras ello, se sustanciará la enmienda a la totalidad formulada por el PSOE, que fue el primero en registrarla; y a continuación la de Unidas por Extremadura. En ambos casos pedirán la devolución de las cuentas al Ejecutivo regional.

Está previsto que ninguna de estas enmiendas a la totalidad prosperen, dada la mayoría que suman PP y Vox en la Cámara extremeña. De este modo, una vez superado este pleno de totalidad, las cuentas regionales continuarán con su trámite parlamentario.

Entonces, ya este jueves y viernes, días 29 y 30, tendrán lugar las comparecencias en comisión parlamentaria de altos cargos del Ejecutivo autonómico para presentar las cuentas por departamentos.

Posteriormente --el 3 de noviembre-- se abrirá el plazo de presentación de enmiendas parciales, que serán tramitadas en la comisión de la Asamblea correspondiente, hasta llegar al pleno en el que se votarán finalmente las cuentas --con el debate de las enmiendas que hayan quedado 'vivas' para entonces--.

Este pleno final tendrá lugar los días 22 y 23 de diciembre, fecha en la que las cuentas saldrán previsiblemente adelante dada la mayoría parlamentaria de PP y Vox que sustenta el Gobierno regional.