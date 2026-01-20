La Asamblea de Extremadura arranca su sesión constitutiva con un minuto de silencio por las víctimas de Adamuz

Minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Ademuz al inicio de la sesión de constitución de la Asamblea de Extremadura - JORGE ARMESTAR/ EUROPA PRESS
MÉRIDA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Asamblea de Extremadura ha arrancado este martes, 20 de enero, con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este pasado domingo en la localidad cordobesa de Adamuz.
La sesión constitutiva ha comenzado puntual, a las 10,00 horas, momento en el que la presidenta de la mesa de edad constituida, María Jesús Salvatierra, ha pedido un minuto de silencio por las víctimas de este accidente ferroviario que se ha cobrado ya 40 víctimas mortales.