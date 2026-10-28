La Asamblea de Extremadura guarda un minuto de silencio por las víctimas del siniestro ferroviario en Toledo

Minuto de silencio en la Asamblea de Extremadura por las víctimas y heridos del accidente ferroviario - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los diputados de la Asamblea de Extremadura han guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas y las personas heridas en el choque entre dos trenes en Urda (Toledo).

El acto, en el que han participado representantes de los cuatro grupos con presencia en la cámara legislativa extremeña, ha tenido lugar en el Patio de los Naranjos del parlamento regional.

Así, diputados del PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura han participado en este minuto de silencio una vez concluida la sesión plenaria que ha abordado las dos enmiendas a la totalidad presentadas por el PSOE y Unidas a los presupuestos autonómicos de 2027 y que han sido rechazada por los 'populares' y Vox.

Durante el desarrollo del pleno y, tras conocerse el accidente, los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios acordaron convocar este acto de homenaje y respeto al término de la sesión.

Entre los asistentes se encontraban la presidenta de la Junta y del Grupo Parlamentario Popular, María Guardiola, así como los máximos representantes de los grupos Socialista, Vox y Unidas por Extremadura, Álvaro Sánchez, Óscar Fernández e Irene de Miguel, respectivamente, junto a otros parlamentarios.

Cabe destacar que al menos 68 personas han muerto y varias decenas han resultado heridas tras chocar este miércoles dos trenes de alta velocidad en Urda (Toledo).