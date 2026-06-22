La Asamblea de Extremadura se incorpora al patronato de la Fundación Muñoz-Torrero

El presidente de la Asamblea se reúne con la Fundación Muñoz-Torrero - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Extremadura formará parte del patronato de la Fundación Muñoz-Torrero.

Así, el presidente de la Cámara legislativa regional, Manuel Naharro, se ha incorporado como patrono en representación de la institución.

El nombramiento ha sido aprobado este domingo por la junta general del patronato de la Fundación, reunida en Cabeza del Buey (Badajoz) bajo la presidencia de Ana Belén Valls Muñoz.

Con esta incorporación, la Cámara legislativa extremeña refuerza su compromiso con la difusión y preservación de la memoria de Diego Muñoz-Torrero, sacerdote, político y jurista nacido en Cabeza del Buey, cuya figura ocupa un lugar "destacado" en la historia del constitucionalismo español.

Muñoz-Torrero es reconocido por su "decisiva contribución" a los debates de las Cortes de Cádiz y por la defensa de principios fundamentales que hoy sustentan los sistemas democráticos modernos, como la soberanía nacional, la separación de poderes y la libertad de prensa.

Durante el presente año, la Fundación Muñoz-Torrero ha desarrollado una intensa actividad destinada a divulgar su legado histórico y político. Entre las iniciativas más relevantes destaca la entrega del III Premio Muñoz-Torrero a los Valores Democráticos y Constitucionales, concedido en esta edición a la periodista y activista mexicana Lydia Cacho, apunta en nota de prensa la Asamblea de Extremadura.

Asimismo, el Senado rindió homenaje a los presidentes de las Cortes de Cádiz mediante la instalación de una placa conmemorativa permanente, mientras que la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura ha dedicado recientemente su sala de profesores a la memoria del ilustre constitucionalista extremeño.

La labor de difusión impulsada por la Fundación se ha visto reforzada también con la presentación del tráiler del documental 'Los cuatro entierros de Muñoz-Torrero', un proyecto audiovisual que profundiza en la vida, la trayectoria política y el legado histórico del protagonista.

Durante la reunión celebrada en Cabeza del Buey, el patronato aprobó además las bases del nuevo Premio Diego Muñoz-Torrero de Investigación Escolar, una iniciativa dirigida al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

El objetivo de este certamen es fomentar entre los jóvenes el conocimiento de la figura de Muñoz-Torrero y de los valores democráticos y constitucionales que defendió a comienzos del siglo XIX.

La entrada de la Asamblea de Extremadura en el patronato supone un nuevo "impulso institucional" para la Fundación y fortalece la colaboración entre ambas entidades en la promoción de la cultura democrática y los principios constitucionales que inspiraron la trayectoria política de Diego Muñoz-Torrero.