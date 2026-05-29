La Asamblea fija para los días 29 y 30 de julio el debate para la aprobación de los Presupuestos de 2026

Pleno de la Asamblea de Extremadura en una imagen de archivo - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2026 ha iniciado este viernes su tramitación parlamentaria en la Asamblea de Extremadura, que finalizará con la votación para la aprobación definitiva de las cuentas autonómicas, si procede, al término de la sesión plenaria fijada para los días 29 y 30 de julio.

Así se establece en el calendario previsto para la tramitación de las cuentas aprobado este viernes por la Mesa de la Asamblea, que fija para este lunes, 1 de junio, la apertura del periodo de presentación de enmiendas a la totalidad, que finalizará el 5 de junio.

La Mesa de la Asamblea se reunirá ese mismo día para calificar las enmiendas a la totalidad, en el caso de que se hayan presentado, y para ordenar el debate del pleno de totalidad, que se celebrará el martes, 9 de junio.

Si las cuentas superasen ese trámite, el miércoles, día 10, y el jueves, día 11, tendrán lugar las comparecencias de los altos cargos de las consejerías de la Junta en la Comisión de Hacienda y Presupuestos para desgranar sus partidas correspondientes.

Al día siguiente, el viernes, día 12, se abrirá el plazo para la presentación de enmiendas parciales, que permanecerá abierto hasta el 26 de junio.

La Mesa de la Asamblea se reunirá el lunes, 13 de julio, para calificarlas y decidir sobre su admisión a trámite y se inicia el procedimiento de devolución a la Junta de las enmiendas al articulado que supongan un aumento de gastos o minoración de ingresos, de modo que el ejecutivo podrá pronunciarse al respecto hasta el jueves, día 16.

El viernes 17 de julio la Mesa de la Asamblea resolverá los recursos de reconsideración presentados, y el martes, día 21, se elaborará el informe de la ponencia de la Comisión de Hacienda y Presupuestos.

Esta comisión se reunirá los días 23 y 24 de julio, jueves y viernes, respectivamente, para la elaboración del dictamen y reserva de enmiendas par su defensa ante el pleno, cuyo orden del día y ordenación del debate se conocerá el lunes, día 27.

La sesión plenaria definitiva comenzará el miércoles, 29 de julio, y finalizará con la votación de las cuentas autonómicas el jueves, día 30.