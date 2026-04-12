La Asociación Española Contra el Cáncer reúne a más de 3.000 personas en su VIII Marcha por la Investigación en Cáceres

Celebración de la VIII Marcha por la Investigación en Cáceres, organizada este domingo, 12 de abril de 2026, por la Asociación Española Contra el Cáncer. - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER EN CÁCERES

CÁCERES 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres ha celebrado este domingo su VIII Marcha por la Investigación, con un recorrido que ha teñido la ciudad de verde para recaudar fondos para la investigación y que ha reunido a más de 3.000 personas.

El recorrido, de cinco kilómetros, ha partido a las 11,00 horas de Gran Vía para seguir por la Plaza de San Juan, San Pedro, San Antón, Avenida de España, Plaza de América, Antonio Hurtado, Avenida Pablo Naranjo, Parque del Rodeo y pabellón Juan Serrano Macayo, donde se celebra la Feria Superciencias.

En dicha feria se desarrollan este domingo una docena de talleres para toda la familia que combinan actividad física, juegos y conocimiento científico, según ha informado la asociación en un comunicado.

Han sido más de 3.000 las personas que se han inscrito en la marcha, cuyos fondos se destinarán a la investigación contra el cáncer, agrega la organización.

Con sus dorsales, estos participantes han podido acudir también de manera gratuita a los respectivos partidos del Cáceres Basket y del Al-Qázeres que se han disputado este pasado sábado.

"La investigación es uno de los grandes pilares de la Asociación Española Contra el Cáncer y, como sabemos, el arma principal para luchar contra la enfermedad", ha subrayado el presidente de la asociación en Cáceres, Pedro Pastor.

También ha agradecido a todos los participantes su asistencia y colaboración: "En la lucha contra el cáncer todo suma y todos sumamos", ha señalado.

Al inicio de la marcha han acudido también varios concejales del Ayuntamiento de Cáceres, con la edil de Asuntos Sociales, Encarna Solís, en la cabecera.

La Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres señala que es la entidad social y privada que "más fondos" destina al cáncer, con 143 millones de euros en 750 proyectos en los que trabajan más de 2.300 investigadores y tiene como objetivo llegar a 2030 con una supervivencia frente al cáncer del 70%.

La Marcha por la Investigación cuenta con el apoyo de Caja Rural de Extremadura, Tambo Supermercados, Pebetero Deportes, Solán de Cabras, Dya Extremadura, el Ayuntamiento de Cáceres y la Diputación de Cáceres. Además del Cáceres Basket y el Al-Qázeres como colaboradores.