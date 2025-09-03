El atleta Álvaro Martín Uriol recibirá el Premio Extremadura del Deporte en una gala en Mérida el 6 de octubre

MÉRIDA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El atleta llerenense Álvaro Martín Uriol ha sido reconocido con el Premio Extremadura del Deporte en su edición de 2024.

El deportista olímpico recibirá por parte de la Junta de Extremadura --en una gala el próximo 6 de octubre en Mérida-- el máximo galardón deportivo de la región por su larga trayectoria de éxitos.

Álvaro Martín Uriol es un referente internacional de la marcha atlética, con un palmarés en el que destacan sus títulos de campeón del mundo absoluto en 20 y 35 kilómetros marcha, doble campeón de Europa absoluto, recuerda en nota de prensa el Gobierno regional.

En su trayectoria destaca su histórico paso por los Juegos Olímpicos de París 2024, donde conquistó el oro en el relevo mixto de maratón con récord olímpico y el bronce en los 20 kilómetros marcha. Además, acumula nueve récords de España y más de 30 títulos nacionales.

Estos premios reconocen a los mejores deportistas masculinos y femeninos de ese año. En la modalidad femenina, la palista emeritense Estefanía Fernández González ha obtenido el premio a la Mejor Deportista Absoluta Femenina 2024.

Estefanía Fernández se proclamó campeona de España en K1 5.000 metros, maratón short race K1 y en varias pruebas de la Copa de España Sprint, además logró la plata en la Copa del Mundo Sprint Olímpico K1 5.000 m y un sexto puesto en los Juegos Olímpicos de París en K4 500 metros.

En la modalidad masculina de esta categoría el galardón recae en el nadador de Hervás César Castro, un reconocimiento a su trayectoria marcada por la superación y los éxitos, con 10 récords de España absolutos, 23 oros en campeonatos de España y participaciones en 4 europeos, 4 mundiales y los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los Premios Extremeños del Deporte se conceden con la finalidad de reconocer la labor deportiva de personas, organismos, instituciones públicas y entidades privadas que hayan contribuido de forma notoria a engrandecer y ampliar la práctica deportiva de Extremadura y por ello, además, contempla una asignación económica para diversas categorías.

