Aumentan un 30,69% los visitantes a Mérida en julio hasta los 16.000 atendidos en las oficinas de turismo

El delegado de Turismo, Felipe González, presenta los datos de turismo de julio - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Mérida ha aumentado la recepción de turistas durante el pasado mes de julio con un total de 15.942 visitantes atendidos en las Oficinas de Turismo municipales, un 30,69 por ciento más que en el mismo mes del año anterior, lo que refuerza el posicionamiento de la capital extremeña como destino cultural y de referencia.

Del total de personas atendidas, 12.397 son de origen nacional, un 31,20 por ciento más que en 2025, cuando se contabilizaron 12.198 visitantes. Por su parte, 3.545 turistas fueron de origen internacional, un 28,96 por ciento más que el año anterior.

El delegado de Turismo, Felipe González, ha presentado este viernes los datos turísticos correspondientes al mes de julio, unas cifras que, a su juicio, "vienen a demostrar que Mérida está en el camino correcto en sus políticas de turismo, que están dando unos frutos impresionantes".

Asimismo, ha remarcado que desde el ayuntamiento se está consiguiendo que "cada vez más personas" quieran visitar la ciudad, conocer su patrimonio, disfrutar de su programación cultural y "vivir la experiencia de Mérida".

Además, González ha indicado que la capital extremeña está creciendo "tanto en el mercado nacional como internacional", lo que demuestra que Mérida "tiene cada vez mayor capacidad de atracción turística". En este sentido, ha señalado que el patrimonio "es el principal activo" de la ciudad, acompañado de "una programación cultural y de grandes eventos que generan nuevos motivos para visitar la ciudad".

En esta línea, ha subrayado que la cultura genera "economía, empleo y oportunidades para los empresarios de Mérida" porque, "cuando se habla de turismo se habla de economía local", con un impacto directo en sectores como la hostelería, el comercio, la restauración, los servicios turísticos y las empresas vinculadas a la cultura.

La ocupación hotelera de la ciudad se ha situado en el 75 por ciento, con algunos hoteles que han superado el 87 por ciento y otros el 92 por ciento, lo que demuestra que "Mérida es una ciudad que se visita, pero también en la que se quiere estar y volver".

"La responsabilidad del gobierno municipal es seguir trabajando para que estos dos elementos vayan de la mano y para que el turismo se traduzca en riqueza, empleo y oportunidades en nuestra ciudad", ha remarcado González.

Por ello, ha incidido en que el objetivo del Ayuntamiento de Mérida es seguir "creciendo para atraer a más visitantes de manera sostenida y, sobre todo, conseguir que este crecimiento turístico repercuta directamente en la vida de la ciudadanía emeritense".

Por su parte, ha detallado que Madrid encabeza el turismo nacional con un 23,51 por ciento de los visitantes, seguida de Andalucía, con un 18,08 por ciento, y Castilla y León, con un 8,49 por ciento. En cuanto al mercado internacional, Portugal lidera con un 36,08 por ciento, seguida de México, con un 9,59 por ciento, y Argentina, con un 6,52 por ciento.

"Estos datos son un revulsivo para fortalecer el trabajo transversal desde todas las delegaciones del equipo de gobierno, con el objetivo de que las cifras de visitantes aumenten de manera sostenida", ha añadido González.

Por último, ha expresado su deseo de que "Mérida siga creciendo como destino turístico" y de que quienes la visiten se conviertan en "nuestros mejores embajadores" para que "hablen de nuestra ciudad y continúen visitándola".