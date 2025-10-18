Un autobús recorrerá 40 localidades extremeñas para informar de las ayudas a los municipios afectados por los incendios

MÉRIDA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una oficina móvil iniciará desde este lunes, 20 de octubre, hasta el 25 de noviembre, un recorrido por 40 localidades extremeñas con objeto de informar de las ayudas y bonificaciones que el Ejecutivo regional ha aprobado para los municipios afectados por los incendios de este pasado verano.

En concreto, el autobús informativo empezará su recorrido en la localidad cacereña de Jarilla, donde también permanecerá el día 21, para después seguir por los pueblos de la comarca, de la provincia de Cáceres y, posteriormente, comenzar con los de la provincia de Badajoz.

Finalizando su recorrido el 25 de noviembre, en el autobús irá personal de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía, quienes informarán sobre las ayudas y bonificaciones que la Junta de Extremadura ha puesto en marcha para las empresas turísticas y de restauración, y para los sectores agrícola, ganadero y apícola.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha indicado que el Gobierno regional considera una "prioridad" el "estar cerca de los ciudadanos, de los extremeños, porque esa es la principal función de una Administración", según recoge la Junta en nota de prensa.

"Esta oficina móvil arranca el lunes, pero no parará de recorrer los municipios de la región, sobre todo los de la Extremadura más rural, que es la que tiene más dificultades para poder acceder a estos servicios", ha incidido Manzano.

Las ayudas directas a los sectores agrícola, ganadero y apícola consisten en cuantías de hasta 3.000 euros por hectárea afectada, 500 euros por unidad de ganado mayor fallecida a causa de los incendios (vacuno, ovino, caprino y porcino) y 100 euros por colmena afectada.

