El autobús urbano gratuito supera el millón de viajeros hasta julio y crece un 11,5% en Mérida

Autobuses urbanos en Mérida - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El servicio de autobús urbano de Mérida ha superado el millón de viajeros durante los siete primeros meses de 2026, confirmando el crecimiento del transporte público en la ciudad y la "positiva" respuesta de los ciudadanos a la política de movilidad impulsada por el Ayuntamiento.

Así, entre enero y julio se han contabilizado un total de 1.070.004 viajeros, frente a los 959.124 registrados durante el mismo periodo de 2025. Esto supone 110.880 viajeros más y un incremento del 11,56 por ciento en apenas un año.

Unos datos que "respaldan" la apuesta del gobierno municipal por un transporte público "accesible, útil y al servicio de todos los ciudadanos", y que adquieren "especial relevancia" después de que el ayuntamiento decidiera establecer hace tres años la gratuidad del autobús urbano.

Desde entonces, los emeritenses pueden utilizar gratuitamente el servicio para sus desplazamientos cotidianos por la ciudad, una medida que permite "aliviar" el gasto de las familias y, al mismo tiempo, incentivar que cada vez más ciudadanos opten por el transporte colectivo frente al vehículo privado.

El ayuntamiento destaca que superar el millón de viajeros antes de finalizar el mes de julio y crecer en más de 110.000 usuarios respecto al pasado año demuestra que la gratuidad no es únicamente una medida de carácter social, sino también una herramienta "efectiva" para transformar los hábitos de movilidad de la ciudad.

El incremento registrado durante 2026 consolida, así, la tendencia de crecimiento del transporte urbano y refuerza la estrategia municipal para avanzar hacia una Mérida "más accesible, sostenible y mejor conectada, facilitando los desplazamientos entre los distintos barrios y haciendo del transporte público una alternativa real para el día a día", indica en nota de prensa el consistorio.

De este modo, el gobierno municipal subraya que continuará trabajando para mejorar el servicio y fomentar su utilización, manteniendo una política de movilidad que sitúa a las personas en el "centro" y "garantiza" que cualquier ciudadano pueda desplazarse por Mérida en transporte público sin que el coste económico suponga una barrera.

Al respecto, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha destacado que el de la capital extremeña es el único de la región que, a través de la subvención del transporte del Gobierno de España y con el "esfuerzo" económico municipal y de su gobierno, facilita la movilidad de los vecinos, de las diferentes barriadas entre sí y también el uso del transporte público como una movilidad sostenible.

Además, ha avanzado que "en los próximos meses" se va a mejorar ese servicio de transporte público, favoreciendo mayores frecuencias y alguna línea nueva de transporte que pueda ahondar en la movilidad sostenible.