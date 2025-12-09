Autorizada la firma de un acuerdo marco para contratar obras forestales en montes con una inversión de 16 millones

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, en rueda de prensa - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo regional ha autorizado la firma de un acuerdo marco para la contratación de obras forestales en montes gestionados por la administración autonómica, por procedimiento abierto en cuatro lotes, con una inversión prevista de 16 millones de euros.

Los trabajos contemplados en la licitación contemplan la regeneración artificial o el apoyo de la regeneración natural de las masas forestales y su mantenimiento inicial, la adecuación de los sistemas agroforestales y en particular de las dehesas, así como actuaciones de prevención de incendios forestales.

También actuaciones relativas a tratamientos selvícolas preventivos y para la gestión sostenible de los bosques, la restauración de las superficies degradadas, la adecuación de los montes para cumplimiento de sus funciones de uso público, ambiental y ecológico, y la construcción de infraestructuras viarias y otros elementos necesarios para la gestión y utilización de estos montes.

El plazo de duración del acuerdo marco será de dos años a contar desde su formalización o desde la fecha fijada en el documento contractual y podrá ser objeto de prórroga hasta alcanzar un plazo total de cuatro años, ha informado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

OBRAS EN CAMINOS RURALES

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de los trabajos de acondicionamiento y mejora de caminos rurales situados en varias zonas de Extremadura, abierto en cuatro lotes, por un importe de 2.802.366 euros cofinanciado en un 75 por ciento por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Las obras se llevarán a cabo en el camino rural público de Navezuelas a Solana, en los términos municipales de Navezuelas y Cabañas del Castillo; en el 'Camino del Gallo', situado en Millanes de la Mata, en el 'Camino del Bohonal', ubicado en Peraleda de la Mata y en el 'Camino de Talavera', perteneciente al término municipal de Castilblanco.

El objeto de la licitación es adecuar estos caminos, que no reúnen las condiciones idóneas para su uso, por lo que es importante actuar en el caso de infraestructuras que puedan constituir vías de evacuación.

(Más información en Europa Press)