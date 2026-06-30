Autorizadas las obras del centro de convalecencia para mayores en Torrejoncillo, con una inversión de 12,6 millones

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de las obras de construcción de la fase 1 del Centro de Convalecencia y Cuidados Continuados para Personas Mayores y de Referencia Comarcal de Torrejoncillo, con una inversión de más de 12,6 millones de euros.

Este centro contará, por un lado, con un Área Residencial con Unidades de Convivencia destinadas a las personas mayores en situación de dependencia que faciliten en la medida de lo posible la estancia de la persona mayor en un entorno "hogareño" y participativo, en donde se promoverán actividades y la gestión de la propia vida, y se mejorará la privacidad.

Por otro lado, dispondrá de un Área de Cuidados y Convalecencia donde se prestará asistencia sanitaria en régimen de hospitalización de media estancia a personas mayores con procesos que por su complejidad no puedan ser prestados en su domicilio habitual, y que requieran de un proceso de recuperación de la salud en un entorno medicalizado hasta conseguir la mayor independencia posible.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha explicado que con este centro, ubicado en el Área de Salud de Coria, se completan los ocho centros de convalecencia previstos en Extremadura y se consolida una red pública de recursos adaptados a las "nuevas necesidades asistenciales" de la población.

Así, el nuevo recurso en Torrejoncillo contará con 40 plazas, dispondrá de una zona residencial para personas mayores en situación de dependencia y de un área de convalecencia para quienes, tras una enfermedad o una intervención, necesiten atención sanitaria antes de regresar a su domicilio o a su residencia habitual.

"Avanzamos en un nuevo modelo de atención residencial con centros comarcales que se están implantando en todas las áreas de salud. Centros públicos, centros modernos, donde la atención sanitaria y todos esos cuidados se prestan desde un modelo más cercano, más humanizado y centrado en lo importante que sin duda son las personas", ha recalcado.

(Más información en Europa Press)