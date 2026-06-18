Los avisos por calor continúan este viernes en las Vegas del Guadiana, Villuercas y Montánchez y norte de Cáceres

Archivo - Una mujer se abanica durante una jornada de intenso calor. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los avisos meteorológicos por altas temperaturas continúan activos este viernes, 19 de junio, en varios puntos de la región, ante el riesgo de alcanzar valores superiores a los 38 grados.

Las temperaturas más altas se esperan en las Vegas del Guadiana, mientras que en el norte de Cáceres y en Villuercas y Montánchez pueden alcanzarse los 36 grados. Los avisos permanecerán activos entre las 13,00 y las 21,00 horas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

Además de en Extremadura, las altas temperaturas pondrán este viernes en aviso a Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja, mientras que las tormentas pondrán en aviso a otras cinco comunidades autónomas (CCAA): Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco y La Rioja, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).