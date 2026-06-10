Las ayudas a familias y natalidad crecen un 112% y el dinero de cooperación irá "donde realmente es necesario"

El vicepresidente y consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, comparecen en la comisión de Presupuestos de la Asamblea para desgranar las partidas que gestionará su departamento. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha subrayado que las políticas de apoyo a las familias y a la natalidad van a crecer en el presupuesto de 2026 más de un 112 % respecto al anterior, hasta superar los 2,1 millones de euros.

Asimismo, ha avanzado que también se van a implementar líneas dirigidas a apoyo a "madres y a niños con problemas y en situación de vulnerabilidad" a través de algunas asociaciones y de algunas redes que los apoyan.

Así lo ha indicado en declaraciones ante los medios momentos antes de comparecer en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Asamblea, para detallar las partidas correspondientes a su departamento recogidas en el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma (PGEx) para 2026, que continúan así su tramitación tras superar las enmiendas a la totalidad de PSOE y Unidas por Extremadura.

Fernández Calle, quien no ha ofrecido detalles sobre el funcionamiento del área de desregulación a la espera de que esté "absolutamente operativa", tampoco ha dado detalles del destino de los 9 millones de euros que se recortan a la Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo (Aexcid), si bien ha remarcado que estos fondos irán "a donde realmente son necesarios".

Una agencia cuyo presupuesto, ha reconocido, se ha dejado "en mínimo", al pasar de 11 a 2 millones de euros, y se ha llevado "todo ese dinero" a donde prometió su formación, Vox, que es a lo que ellos entienden "necesario en Extremadura, que son para las necesidades de los extremeños", y no para que "ese dinero salga fuera" de la comunidad.

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