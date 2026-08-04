El Ayuntamiento de Cáceres aportará 150.000 euros para la cubierta de preferencia del estadio Príncipe Felipe

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, durante la reunión con el presidente y el secretario del CP Cacereño. - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha anunciado que el ayuntamiento aportará 150.000 euros al proyecto de construcción de la cubierta de la grada de preferencia del estadio Príncipe Felipe avanzado por la directiva del Club Polideportivo Cáceres.

Así se lo ha trasladado el primer edil al presidente de la entidad, Carlos Ordóñez, y a su secretario, Juan Miguel Olmeda, durante una reunión mantenida este martes, en la que se han abordado los principales proyectos de futuro del decano del fútbol extremeño.

Mateos ha destacado que el equipo de Gobierno "va a seguir al lado" del club y de su directiva porque se trata de "una entidad que forma parte de la historia y de la identidad" de la ciudad, que representa a Cáceres por toda España y que atraviesa un momento deportivo "ilusionante" en Primera Federación.

El alcalde ha señalado que, de materializarse la construcción de la cubierta en la grada de Preferencia, supondrá "una mejora muy importante para los miles de aficionados que cada jornada acuden al estadio Príncipe Felipe y que podrán disfrutar de los partidos con mayor comodidad, protegidos tanto de las altas temperaturas como de la lluvia", recoge el ayuntamiento en una nota de prensa.

"Queremos que el Príncipe Felipe siga mejorando y que esté a la altura de un club como el Cacereño y de una afición que nunca falla. Por eso mostramos nuestra disposición a colaborar económicamente con este proyecto, igual que ya hicimos el pasado año con la renovación integral del terreno de juego", ha indicado.

Mateos ha incidido en que el CP Cacereño "trasciende lo estrictamente deportivo y constituye un patrimonio social para la ciudad, un club que reúne cada fin de semana a miles de personas y que proyecta el nombre de Cáceres por todo el país".

APOYO MUNICIPAL CONTINUO

El alcalde ha recordado que esta nueva aportación da continuidad al respaldo que el Ayuntamiento viene prestando al club. Así, el pasado año el Consistorio aprobó una subvención de 200.000 euros destinada a la renovación integral del césped del estadio Príncipe Felipe, una actuación que permitió mejorar las condiciones del terreno de juego tras el ascenso del equipo a Primera Federación.

Aquella ayuda se enmarcó en el compromiso adquirido por el equipo de Gobierno para contribuir a la modernización de las instalaciones deportivas del club y mejorar tanto la experiencia de los aficionados como las condiciones para la práctica deportiva.