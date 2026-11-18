El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y representantes de entidadas sociales firman el protocolo de atención a personas sin hogar en los meses de invierno - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha firmado este jueves el protocolo de atención a personas sin hogar ante condiciones atmosféricas adversas, conocido como el 'Protocolo de la ola de frío', que se activará el próximo 1 de diciembre y permanecerá vigente hasta el 31 de marzo de 2027, aunque podrá ampliarse si las condiciones meteorológicas así lo requieren.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, acompañado por la concejala de Servicios Sociales, Jacobi Ceballos, y representantes de las entidades y organismos participantes, ha destacado la importancia de este dispositivo, que permite coordinar todos los recursos disponibles en la ciudad para ofrecer una respuesta integral a las personas que se encuentran en situación de calle.

Mateos ha subrayado la "excelente sintonía" existente entre las distintas entidades, que trabajan de manera conjunta para atender y acompañar a las personas sin hogar, ofreciéndoles los servicios disponibles en Cáceres en función de sus circunstancias y necesidades.

"El objetivo es establecer vías de coordinación entre instituciones, ofrecer servicios especiales y dar mayor flexibilidad a los horarios y a las normas de acogida. De esta forma, conseguimos una mayor y mejor cobertura para las personas que, por diferentes circunstancias, se encuentran pernoctando en la calle, evitando situaciones de emergencia sociosanitaria", ha señalado.

El alcalde ha agradecido el apoyo y el trabajo de todas las entidades implicadas y ha reafirmado el compromiso municipal con las personas más vulnerables, porque "siempre que se necesita", desde el Instituto Municipal de Asuntos Sociales, se complementan estos recursos con la puesta a disposición de alojamientos en hostales de la ciudad, que sufraga directamente el IMAS.

"Porque lo que está claro es que en la ciudad de Cáceres nadie que necesite una cobertura, nadie que necesite un lugar para dormir, está en la calle", ha sentenciado.

RECURSOS Y ATENCIÓN PERMANENTE

El protocolo contempla dos recursos principales de alojamiento. Por un lado, el Centro Vida de Cáritas Diocesana, que funciona durante todo el año y dispone de 16 plazas. Está ubicado junto a la estación de Renfe y ofrece atención en horario de 10,00 a 13,30 y de 16,30 a 21,00 horas.

Por otro, el Centro de Emergencia Social, gestionado por Cáritas mediante convenio con el IMAS y ubicado en el edificio de las Hermanas Trinitarias, que cuenta con 13 plazas --nueve para hombres y cuatro para mujeres-- y permanece abierto desde las 21,00 hasta las 10,00 horas, ofreciendo alojamiento, higiene y desayuno.

El IMAS será el encargado de orientar y gestionar el acceso a estos recursos de lunes a viernes, de 8,00 a 15,00 horas. Fuera de ese horario y durante los fines de semana, la Policía Local y la Policía Nacional podrán derivar a las personas que deseen acceder a un centro, atendiendo a sus circunstancias personales y a la disponibilidad de plazas.

En el caso de que ambos recursos estén completos, el IMAS podrá valorar el alojamiento en un hostal o pensión para situaciones de especial vulnerabilidad, siempre que no existan circunstancias que impidan la convivencia.

ATENCIÓN NOCTURNA

El dispositivo incluye también un servicio de atención directa en la calle, que se desarrollará entre las 22,00 y las 24,00 horas. Cruz Roja intervendrá de lunes a jueves a través de sus unidades móviles, ofreciendo información, derivación a los recursos disponibles, mantas, alimentos y apoyo psicosocial cuando se considere oportuno.

De viernes a domingo será DYA Extremadura la encargada de esta atención, proporcionando alimentación caliente y la posibilidad de realizar pequeñas curas.

Antes de cada intervención, ambas entidades consultarán con Cáritas la disponibilidad de plazas y coordinarán, cuando sea necesario, los acompañamientos con la Policía Local o la Policía Nacional, cuyos agentes también atienden y derivan a las personas en situación de calle durante las 24 horas del día.

A estos recursos se suma la colaboración del Banco de Alimentos de Cáceres, que suministrará productos a las unidades móviles de Cruz Roja y DYA en función de las necesidades y los recursos existentes.

Por su parte, la Obra Social La Milagrosa de las Hijas de la Caridad ofrecerá comidas de 12,30 a 13,30 horas y facilitará mantas, productos de aseo y acceso al ropero, también a las personas que no utilicen el comedor. Además, proporcionará bocadillos para la cena y lotes especiales con comida y cena los días 24 y 31 de diciembre, incluidos los destinados a las personas alojadas en el Centro de Emergencia Social.

Este dispositivo nació en 2008 por acuerdo del Consejo Sectorial de Personas Sin Hogar y, desde 2022, contempla también la atención ante episodios de calor extremo, en los meses de verano. En esos casos, DYA Extremadura interviene cuando el servicio de emergencias 112 activa las olas de calor, prestando atención e hidratación a las personas que permanecen en la calle.