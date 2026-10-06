El Ayuntamiento de Cáceres intensifica el control de plagas en alcantarillas ante el periodo de lluvias - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres, dentro de la campaña municipal de desinsectación y desratización realizada por la empresa concesionaria Valoriza, ha puesto en marcha un plan de choque para reforzar el control de plagas en la ciudad ante la llegada de las primeras lluvias de otoño.

Con el inicio de las precipitaciones, el agua entra en la red de alcantarillado e impulsa a la fauna del subsuelo a salir hacia la superficie, motivo por el cual el consistorio cacereño quiere anticiparse y "actúa de forma preventiva", según ha informado el concejal de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Pedro Muriel.

Dentro de las actuaciones programadas en este dispositivo de choque, el servicio municipal ha intervenido ya en el entorno de la calle Londres y en el parque del Padre Pacífico, en el acceso junto al centro comercial, donde se habían localizado indicios de presencia de roedores.

En este punto se ha aplicado un tratamiento preventivo mediante la colocación de cuatro portacebos ocultos empleando un total de seis kilos de raticida. El personal técnico trabaja inspeccionando la zona para evaluar el consumo de raticida y reponer el producto en caso necesario.

Asimismo, los trabajos de la campaña se han extendido al subsuelo con la desratización de los pozos de saneamiento y la red de alcantarillado de la calle Londres. Y se realiza una estrecha vigilancia y mantenimiento continúo en puntos estratégicos como en la Avenida de España y calles adyacentes, Plaza de Andalucía, Plaza de Italia, Avenida Virgen de Guadalupe y el Parque del Príncipe.

Estas acciones puntuales complementan la planificación que el servicio de control de plagas de Valoriza realiza a lo largo de todo el año en todos los distritos. Además, cada tres meses se efectúa una revisión exhaustiva en cada zona de la ciudad para determinar el tratamiento más adecuado según las necesidades, informa el ayuntamiento cacereño.