El Ayuntamiento de Cáceres interpone un recurso contra la "cacicada" de la resolución para retirar la Cruz de los Caídos

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ofrece una rueda de prensa en el ayuntamiento - EUROPA PRESS

CÁCERES, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha interpuesto un recurso potestativo de reposición contra la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que se dictó el pasado mes de mayo en la que instaba a la retirada de la Cruz de los Caídos, situada en la plaza de América, por entender que se trata de un símbolo franquista.

El recurso solicita en primer lugar, que se declare nula la resolución que se ha dictado por parte del secretario de Estado, y también se solicita la suspensión cautelar de las medidas en las que se daba un plazo de tres meses para la retirada de la Cruz.

El alcalde de la ciudad, Rafael Mateos, ha comparecido este lunes para anunciar la interposición de este recurso por la vía administrativa que se basa en "sólidos argumentos" y "en el convencimiento de que hacemos lo que tenemos que hacer, que es defender la Cruz de los Caídos en la ciudad de Cáceres y que lo hacemos no con argumentos políticos, sino que lo hacemos también con argumentos jurídicos".

Mateos ha vuelto a calificar de "chapuza improvisada" y de "cortina de humo" la resolución ministerial que, según ha dicho, "pretende desviar la atención ante el caos y el circo que tiene montado" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "con tantísimos frentes abiertos en los juzgados", por lo que se ha buscado "desviar la atención".

En este punto, el regidor ha pedido que "nos dejen tranquilos" porque el Ayuntamiento de Cáceres "no va a tolerar que nadie nos utilice como cortinas de humo, ni mucho menos vamos a tolerar que venga nadie de fuera a decir lo que tenemos que hacer en Cáceres los cacereños". "Siento absoluta vergüenza por esta forma de hacer política, una política que se basa en la supervivencia de uno mismo por encima de todo y por encima de todos", ha señalado.

Así, ha reiterado que en Cáceres "no existe un debate social en torno a la Cruz de los Caídos" y "nadie se siente incómodo" por este monumento que fue "renombrado" en 1984 bajo el mandato de un alcalde socialista, por lo que ha pedido al PSOE local que se pronuncie sobre este asunto, porque en la anterior legislatura cuando gobernó en la ciudad, "nadie del Partido Socialista aprovechó para instar o incoar un expediente tendente a la retirada de la Cruz".

El regidor cacereño ha recordado que se ha esperado a la formación de un Gobierno en Extremadura para "intentar atacar a los extremeños y de forma muy especial a los vecinos de Cáceres", por lo que considera que detrás de esta decisión hay intereses partidistas.

Ante esto, el consistorio cacereño ha recurrido la resolución porque "el procedimiento que se ha seguido es una auténtica chapuza", ya que, según ha recordado, se recibió una primera resolución en el mes de abril sobre la que se interpuso un recurso de alzada "con argumentos sobre el fondo y sobre la forma" porque la dictó un órgano "incompetente" para tal función.

Pero el Ministerio de la Presidencia, del que depende la Secretaría de Estado de Memoria Democrátiva, optó por no resolver el recurso y dictar una nueva resolución en el mes de mayo que "vuelve a adolecer de los trámites y de los requisitos más elementales que establece el procedimiento".

Y es que, según ha explicado Mateos, el acuerdo de incoación del expediente adoptado por la Dirección General no ha sido notificado a la Junta de Extremadura y la Comisión Técnica sobre Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática no ha emitido el informe inicial sobre la Cruz de los Caídos.

"Todos esos procedimientos se han saltado con un único fin, que era incluir, por encima de cualquier otra cosa, a la Cruz de los Caídos de Cáceres en el catálogo de bienes contrarios a la Ley de Memoria Democrática", ha lamentado Mateos, quien ha reprochado que, en la nueva resolución de mayo, encima introducen el plazo de tres meses para ejecutar la retirada.

RESOLUCIÓN NULA

Por lo tanto, los servicios jurídicos municipales entienden que la resolución es nula porque se ha saltado el procedimiento y porque, además, tras la sustitución de la inscripción inicial del monumento por la que reza ahora de "La ciudad de Cáceres en memoria de sus hijos muertos por la patria", tras un acuerdo plenario en 1984, se entiende que el monumento "ya quedó descontextualizado" y "no forma parte del pasado ni forma parte de un reconocimiento a la dictadura que sufrió este país", ha dicho.

Asimismo, ha recordado que la Cruz de los Caídos goza de la máxima protección que otorga el Plan General Municipal (PGM) a los bienes de la ciudad con "una protección integral que alcanza a todas las características arquitectónicas del elemento, a su forma de ocupar el espacio y también a los demás rasgos que contribuyen a singularizarlo dentro de la trama urbana de la ciudad".

El alcalde ha criticado que todas estas consideraciones, recogidas en los informes técnicos y jurídicos aportados por el ayuntamiento, no se han tenido en cuenta por lo que entiende que existía "voluntad orientada única y exclusivamente a la inclusión" del monumento en el catálogo, lo que podría considerarse "una desviación clara de poder".

Llegado este punto, el alcalde ha reprochado al Gobierno central que se gaste dinero en retirar un elemento que "no genera ningún malestar en la sociedad cacereña", y ha pedido que lo invierta en "construir en lugar de destruir" ya que, según ha recalcado, esta decisión se toma "para hacer daño al Partido Popular, al Gobierno regional y para intentar meter en un brete al Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres".

Por eso, ha pedido al PSOE local y a su portavoz municipal, Belén Fernández, que se pronuncie "y diga si está con los cacereños, con aquellos que queremos mantener un símbolo que no es franquista en la ciudad de Cáceres, o si está con Pedro Sánchez", porque "la ambigüedad, el silencio o el pasar de puntillas en política no vale", y ha acusado a los socialistas cacereños de un "silencio cómplice" ante esta "cacicada".

"La decisión de este equipo de Gobierno es muy clara: defender la Cruz por encima de cualquier otra cosa, y no lo hacemos por una cuestión ideológica, defendemos la Cruz por convicción... porque la Cruz no se toca", ha subrayado Mateos, que ha añadido que éste es el sentir popular de la mayoría de vecinos "de derecha, de izquierda, y de centro".

Mateos ha incidido en que se agotará la vía administrativa para impedir la retirada pero, si no se consigue, se acudirá con un contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional. "Vamos a dar la batalla hasta el final para que la Cruz no se toque" y "si llegado el momento, tenemos que manifestarnos, nos vamos a manifestar", ha concluido.