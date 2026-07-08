El Ayuntamiento de Cáceres invierte 85.000 euros para mejorar los colegios públicos de cara al próximo curso

El concejal de Educación, Jorge Suárez, visita el CEIP Castra Caecilia, donde se está llevando a cabo la pintura del interior de cara al próximo curso - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres, a través de la empresa concesionaria del servicio de limpieza y mantenimiento de dependencias municipales Serveo, ha iniciado esta semana los trabajos de mejora de los colegios públicos de la ciudad dentro del plan estival, con una inversión de 85.000 euros, para que los centros educativos estén a punto de cara al próximo curso escolar.

En esta ocasión, se mejorarán cinco colegios y las actuaciones se centrarán principalmente en trabajos de pintura y adecuación de espacios exteriores. Además de estos trabajos durante el verano también se llevarán a cabo labores de desbroce, limpieza y puesta a punto de patios y zonas comunes.

Así, en el CEIP Dulce Chacón, pintura interior completa del centro; en el CEIP Donoso Cortés, pintura del cerramiento exterior del colegio; en el CEIP Alba Plata, pintura del cerramiento exterior; y en el CEIP Prácticas, actuaciones de mejora en la pista deportiva y pintura y adecuación de zócalos exteriores.

El concejal de Educación, Jorge Suárez, ha visitado el CEIP Castra Caecilia, uno de los colegios donde se está llevando a cabo la pintura en el interior de las aulas. "Como cada verano aprovechamos el periodo no lectivo para llevar a cabo actuaciones necesarias en los colegios, respondiendo a demandas de la comunidad educativa y mejorando las instalaciones", ha explicado.

Suárez ha destacado el "gran esfuerzo" que está realizando el equipo de Gobierno para "mejorar estos espacios fundamentales para el día a día de cientos de familias cacereñas y de la comunidad educativa". Así, ha añadido que, en esta legislatura, se han invertido más de 240.000 euros en mantenimiento de los centros y se seguirá trabajando "para que los alumnos, los padres y profesores tengan la mejor calidad a la hora de empezar el curso de una manera adecuada y digna".