El Ayuntamiento de Cáceres pone a punto varios colegios públicos durante el verano con trabajos de pintura y mejora

Archivo - El concejal de Cultura, Educación y Comercio del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez, en una foto de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres pondrá en marcha en las próximas semanas el plan estival de colegios con el objetivo de acometer diferentes actuaciones de mantenimiento y mejora en varios centros educativos públicos de la ciudad, de cara al inicio del próximo curso escolar.

Las actuaciones previstas se centrarán principalmente en trabajos de pintura y mejora de espacios exteriores en distintos colegios de la ciudad como el CEIP Dulce Chacón, donde se procederá a pintar por completo el interior del centro, al igual que en el CEIP Castra Caecilia.

En el CEIP Donoso Cortés se pintará el cerramiento exterior del colegio; actuación que se llevará a cabo también en el CEIP Alba Plata, mientras que en el CEIP Prácticas se realizarán actuaciones de mejora en la pista deportiva y se pintará y adecuarán los zócalos exteriores.

Además de estos trabajos durante el verano también se llevarán a cabo labores de desbroce, limpieza y puesta a punto de patios y zonas comunes para garantizar que las instalaciones estén preparadas para la vuelta a las aulas.

Todas estas actuaciones las ejecutará la empresa concesionaria del servicio de limpieza y mantenimiento de dependencias municipales, Serveo, y forman parte del mantenimiento ordinario de los centros educativos públicos de competencia municipal con el objetivo de "seguir avanzando en la mejora de unos espacios fundamentales para el día a día de cientos de familias cacereñas y de la comunidad educativa", ha señalado el concejal de Educación, Jorge Suárez.

"Como cada verano, aprovechamos el periodo no lectivo para llevar a cabo actuaciones necesarias en los colegios, respondiendo a demandas de la comunidad educativa y mejorando las instalaciones para que alumnos y docentes encuentren los centros en las mejores condiciones posibles al inicio de septiembre", ha concluido Suárez.