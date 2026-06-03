El Ayuntamiento de Cáceres repone más de medio millar de árboles en lo que va de año en varias zonas de la ciudad

Plantación de árboles en el Parque del Príncipe de Cáceres - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres continúa con la mejora de los espacios verdes de la ciudad con nuevas plantaciones de arbolado en distintos barrios y zonas, de manera que en lo que va de año se han repuesto medio millar de ejemplares en diferentes barrios. La última actuación se ha desarrollado en un área del Parque del Príncipe, donde se han plantado 60 nuevos árboles.

Esta intervención permitirá incrementar las zonas de sombra y contribuir a que el Parque del Príncipe siga siendo uno de los principales refugios climáticos de la ciudad durante los meses de verano.

Así, en estos cinco meses de 2026, se han plantado 170 árboles en diferentes puntos de la ciudad, destacando especialmente el Parque del Príncipe, donde se han incorporado un total 90 ejemplares de distintas especies; así como actuaciones en el Paseo de Cánovas, la avenida de Hernán Cortés, la avenida de España, Antonio Hurtado, San Pedro de Alcántara, San Felipe, la Plaza del Obispo Galarza, el Parque Gloria Fuertes o la calle Obispo Ciriaco Benavente, entre otros espacios.

A esta cifra hay que sumar los más de 400 árboles plantados por la empresa concesionaria del servicio de zonas verdes, Talher, dentro de las labores de reposición y mejora del patrimonio vegetal de la ciudad, lo que eleva a 570 los nuevos ejemplares incorporados al arbolado urbano cacereño.

El concejal de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Pedro Muriel, ha destacado que se sigue avanzando en el objetivo de "construir un Cáceres cada vez más verde, más sostenible y mejor preparado para afrontar los retos ambientales del futuro". "Cada árbol que plantamos supone una mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, y hace de nuestra ciudad un lugar más amable para vivir", ha resaltado.

"Podemos sentirnos orgullosos de que Cáceres es la ciudad española con más árboles por habitante, con una ratio de un árbol por cada dos vecinos, muy por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud", ha recordado Muriel, que ha añadido que el consistorio apuesta por "un modelo de ciudad más verde, más saludable y más sostenible".

Para ello, según el concejal, se están desarrollando políticas medioambientales que apuestan por la sostenibilidad, la adaptación al reto climático y la mejora de nuestro entorno urbano". "Invertir en arbolado es invertir en salud, en calidad de vida y en futuro para Cáceres", ha concluido.