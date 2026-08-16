El Ayuntamiento de Coria convoca dos plazas de oficial de jardinería y dos de gestor administrativo

CORIA (CÁCERES), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Coria ha aprobado la convocatoria de cuatro plazas mediante oposición libre destinadas a reforzar la prestación de los servicios públicos.

En concreto, se convocan dos plazas de oficial de jardinería y dos plazas de gestor administrativo. En el caso de estas últimas, se trata de dos puestos en propiedad, mediante el sistema de oposición libre, pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala Administrativa y Grupo C1, e incluidas en las Ofertas de Empleo Público del consistorio correspondientes a los ejercicios 2024 y 2026.

Por su parte, la convocatoria de dos plazas de oficial de jardinería tiene como objetivo seleccionar personal para el desempeño de las funciones correspondientes a estos puestos, de acuerdo con las bases y el programa establecidos en la convocatoria.

Las personas interesadas en participar en ambos procesos selectivos dispondrán de un plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Las solicitudes podrán presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Coria o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015. La solicitud deberá acompañarse del correspondiente justificante del pago de los derechos de examen, según ha explicado el consistorio en un comunicado.

Entre los requisitos generales se encuentran tener cumplidos los 16 años y no superar la edad máxima de jubilación forzosa, disponer de la capacidad funcional necesaria para el desempeño del puesto, no haber sido separado del servicio de una Administración Pública y acreditar la titulación y los requisitos específicos establecidos en las respectivas convocatorias.

PROCESOS SELECTIVOS

Los procesos se desarrollarán mediante los ejercicios establecidos en los correspondientes anexos de las bases. Las pruebas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio, y las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento único, salvo los supuestos de fuerza mayor previstos en las bases.

En el caso de las plazas de gestor administrativo, las personas que hayan superado al menos el primer ejercicio y no hayan obtenido plaza podrán formar parte de una bolsa de empleo destinada a atender las necesidades temporales de personal del ayuntamiento en puestos de la misma categoría profesional o equivalente.

El consistorio publicará las bases de las convocatorias y toda la información relativa al desarrollo de los procesos selectivos a través de los canales oficiales establecidos en las propias bases, incluida la sede electrónica municipal.