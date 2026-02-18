El Ayuntamiento de Mérida adjudica un contrato que mantiene la gratuidad en los puntos de recarga de coches eléctricos

Punto de recarda de vehículos eléctricos en Mérida. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha adjudicado un contrato para asegurar el correcto funcionamiento y mantenimiento de los puntos de recarga de la red municipal, que continuarán siendo gratuitos para los usuarios.

De esta forma, el consistorio emeritense "reafirma su compromiso con una movilidad urbana sostenible, respetuosa con el medio ambiente y alineada con la reducción de emisiones contaminantes", mediante el impulso y mantenimiento de la red municipal de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Con el nuevo contrato se ha procedido a la revisión de las instalaciones y al cambio a una nueva plataforma de gestión, lo que permitirá seguir utilizando el servicio "sin coste alguno para la ciudadanía, tanto para personas empadronadas como para quienes visitan la ciudad", señala el ayuntamiento en una nota de prensa.

La red actual de puntos de recarga se encuentra ubicada en el Centro Turístico MAM (parking), en las consejerías del Paseo de Roma, en el aparcamiento del Edificio del 112 en la Avenida de las Comunidades; en la Biblioteca Pública del Estado, en la avenida de la Libertad; en el parking de la calle Atarazanas; junto al Museo Nacional de Arte Romano; en el parking de la Politécnica, en la calle Almendralejo; y en la Urbanización El Prado.

La mayoría de estos puntos son de carga semirrápida con una potencia de 22 kW, y los futuros que se instalen podrán contar con igual o mayor potencia, detalla el ayuntamiento en una nota de prensa.

En cada estación se detallan las instrucciones para el alta en la aplicación correspondiente, incluyendo códigos QR para facilitar la conexión. Aunque la plataforma requiere introducir un método de pago -al tratarse de una aplicación de ámbito nacional e internacional- no se realizará "ningún cargo" a los usuarios.

Además, se dispone de un teléfono de atención al cliente para incidencias, el 979300600, señala el ayuntamiento, que tiene acceso a una plataforma de control que permite el seguimiento de transacciones, alarmas e incidencias en tiempo real.

AMPLIACIÓN DE LA RED DE PUNTOS DE RECARGA

Paralelamente, el ayuntamiento trabaja en la redacción de una ordenanza reguladora y fiscal que permitirá ampliar el número de puntos de recarga en la ciudad, reforzando así la "apuesta municipal por una movilidad más limpia y eficiente".

Cualquier incidencia o problemática puede seguir comunicándose a través del servicio de Participación Ciudadana. Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Mérida continúa avanzando hacia un modelo de ciudad "más sostenible, moderna y comprometida con el futuro".