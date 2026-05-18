El Ayuntamiento de Mérida aprueba una subida salarial del 1,5% para sus empleados que se incluirá en la nómina de mayo

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MÉRIDA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha aprobado una subida del 1,5 por ciento en las retribuciones de los empleados públicos municipales, con una partida que asciende a 333.134,05 euros y que se recoge en los Presupuestos del ayuntamiento.

Asimismo, para el abono a los empleados del Organismo Autónomo de La Encina, el crédito habilitado alcanza una cuantía total de 16.632,39 euros.

Se trata de una medida que forma parte del Acuerdo Marco, recogido en el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, de mejora de las condiciones laborales y salariales, firmado por el Gobierno de España y los sindicatos para establecer un marco plurianual de incremento retributivo para el personal al servicio de las Administraciones públicas que se extenderá hasta el año 2028.

En este sentido, el delegado de Recursos Humanos, Julio César Fuster, ha explicado que este incremento salarial ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local, celebrada el pasado jueves, 14 de mayo, "con carácter definitivo y con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026".

Además, esta subida del 1,5 por ciento ha sido consensuada con las centrales sindicales UGT, CCOO y CSIF representadas en el Ayuntamiento de Mérida, ha informado el consistorio en nota de prensa.

Cabe destacar que esta "excelente mejora salarial" no solo actualiza los salarios de la función pública de acuerdo con la situación económica, sino también "preserva" el poder adquisitivo de los trabajadores públicos del ayuntamiento.