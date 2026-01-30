El Ayuntamiento de Mérida habilita una oficina para atender incidencias provocadas por el temporal

Trabajadores municipales del Ayuntamiento de Mérida recoge árboles caídos por el temporal Kristin en el entorno de la Alcazaba árabe. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha habilitado una oficina temporal de información y orientación con el objetivo de reorganizar y mejorar la atención a las consultas e incidencias relacionadas con los desperfectos ocasionados por el reciente temporal.

El delegado de Policía Local, Felipe González, señala que este recurso, que será coordinado desde la Jefatura de la Policía Local, permitirá a la ciudadanía "consultar dudas, comunicar incidencias y recibir información y orientación" sobre los desperfectos y daños ocasionados.

La Oficina de Atención por Incidencias del Temporal estará operativa desde el lunes 2 de febrero hasta el viernes 6, en horario de 9,00 a 14,00 horas, en las oficinas de la Policía Local de Mérida, situadas en Ronda de los Eméritos, s/n.

Además, se habilita como canal electrónico de recepción de información el correo incidencias.temporal@merida.es a través del cual la ciudadanía podrá remitir consultas, comunicar incidencias relacionadas con los efectos del temporal.

El edil anima a los emeritenses a utilizar estos canales específicos para "mejorar la coordinación de los servicios municipales y ofrecer una respuesta más ágil, cercana y eficiente a las personas afectadas".