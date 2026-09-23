El Ayuntamiento de Mérida insta a la Junta a presentar la candidatura del Festival de Teatro al Princesa de Asturias

Archivo - Mérida opta a presentar al Festival Internacional de Teatro Clásico su candidatura al Premio Princesa de Asturias - JERO MORALES/ FESTIVAL DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha aprobado por unanimidad una moción que reclama a la Junta de Extremadura la presentación de la candidatura del Festival de Teatro Clásico al Premio Princesa de Asturias de las Artes en la edición de 2027.

La moción, presentada por el grupo municipal Por Mérida, ha recibido el voto a favor de todos los grupos de la corporación --PSOE, PP, Unidas por Mérida y Vox-- en el pleno ordinario celebrado este miércoles.

El delegado de Cultura, Antonio Vélez, ha explicado que, al igual que ocurrió cuando se propuso la candidatura en 2015, será la Junta de Extremadura la institución encargada de presentar la candidatura, y que el consistorio acompañará en todo el proceso mediante su participación en grupos de trabajo.

Así, tras la gala de entrega de los galardones de este año el próximo viernes 23 de octubre, en noviembre se abrirá un nuevo periodo, con su correspondiente reglamento, para las nominaciones de 2027, que es a la que optaría el certamen emeritense.

Además, ha subrayado que este galardón es un "objetivo prioritario" y que, por ello, "hay que sumar todo el esfuerzo para conseguirlo". A su vez, ha destacado la importancia de que este propósito sea "una piedra fundamental" para que Mérida sea reconocida como Patrimonio Cultural de bienes materiales e inmateriales de la UNESCO.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha remarcado que este premio contribuiría a alcanzar el objetivo último, que Mérida cuente con "dos declaraciones de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO".

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