El Ayuntamiento de Mérida reactiva la vigilancia en el entorno del río Albarregas ante la crecida del cauce

Archivo - Arroyo Albarregas con abundante cauce a su paso por Mérida, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha reactivado el protocolo de prevención y vigilancia para el entorno del Río Albarregas, en su tramo urbano, ante la crecida del cauce, según el aviso de la Confederación Hidrográfica del Guadiana al Centro Regional 112 de Extremadura.

De esta forma, el consistorio emeritense recomienda la "máxima preocupación" en las zonas aledañas al cauce y evitar acercarse a las márgenes del río.

Todos los recursos de la Policía Local, bomberos, protección civil y parque de obras, limpieza y parques y jardines, se encuentran en "situación de preaviso" ante posibles incidencias.