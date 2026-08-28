El Ayuntamiento de Mérida refuerza la limpieza en la ciudad y activa un dispositivo especial durante la Feria

Servicios municipales con motivo de la Feria de Mérida 2026 - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha diseñado una campaña de comunicación y concienciación sobre los servicios de limpieza viaria, recogida de residuos y mantenimiento de jardines municipales, así como el refuerzo que se realizará durante la Feria y Fiestas de Mérida 2026.

Se trata de una iniciativa "muy especial" que informará a los vecinos y vecinas de Mérida de las buenas prácticas básicas medioambientales, para las cuales "su colaboración es esencial para que el esfuerzo en limpieza pueda dar su fruto".

Con todo ello, el Ayuntamiento de Mérida ha informado de que durante la semana de Feria se pondrán a disposición del servicio "más de 120 trabajadores y trabajadoras y cerca de 30 vehículos y máquinas".

De manera adicional, el dispositivo de Fiestas contará con una media diaria de 15 máquinas y vehículos destinados específicamente al servicio en el recinto ferial y la zona centro.

En cuanto al recinto ferial se realizarán dos recogidas de residuos al día y se instalarán alrededor de 45 contenedores de 1.100 litros, que recibirán "una limpieza diaria". Además, desde el 1 de septiembre se incorporarán dos operarios al turno de tarde en la zona centro y, los días 6 y 7, se reforzará el dispositivo con otros 15 trabajadores para atender tanto la zona centro como el recinto ferial.

Asimismo, el servicio de mantenimiento de jardines reforzará las tareas de limpieza y ornato de toda la ciudad, con la plantación de "más de 1.500 flores". Además, los turnos de noche se trasladarán a la tarde para facilitar que "los trabajadores y trabajadoras puedan conciliar sus tareas con el disfrute en familia de las Fiestas".

Todos estos servicios tienen como objetivo que tanto visitantes como la ciudadanía emeritense puedan disfrutar de "una ciudad impecable en la semana grande", según ha subrayado el Ayuntamiento de Mérida en nota.

MÁS CAMPAÑAS DE LIMPIEZA

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Mérida tiene en marcha diferentes campañas en materia de limpieza viaria y para la recogida de residuos urbanos, entre las que destaca 'Cuidemos Mérida, por una ciudad limpia', dirigida al conjunto de la ciudadanía.

En este sentido, hay un punto autorizado para el almacenamiento y tratamiento de estos residuos de construcción que se llama 'Reciclaje las grullas' además del que ya está construido en el Polígono Industrial El Prado y que en breve se abrirá para toda la ciudadanía.

Respecto a los residuos voluminosos, muebles y enseres, existen diferentes recursos gratuitos para su depósito, entre ellos el canal social X.