El Ayuntamiento de Mérida reúne en una guía 45 aseos públicos a disposición de vecinos y visitantes

Presentación de la Guía de Aseos Públicos distribuidos en diferentes puntos de la ciudad - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha elaborado, junto al Consejo Local de las Personas Mayores, una guía de aseos públicos que reúne 45 espacios en cuatro grandes zonas de la ciudad para facilitar el acceso tanto a vecinos como a visitantes.

La delegada de Mayores, Catalina Alarcón, ha presentado este martes esta guía que pretende "facilitar la vida tanto de los residentes como de los visitantes", ya que recoge la ubicación de los aseos disponibles en edificios públicos y concesiones administrativas para garantizar "la comodidad y la accesibilidad de todos".

En este sentido, ha explicado que se ha realizado un tríptico organizado por la zona centro, la barriada de Nueva Ciudad, zona norte y zona sur para facilitar el acceso a los 45 aseos públicos disponibles, ubicados en distintos espacios municipales como las delegaciones municipales, centros culturales, pabellones polideportivos, centros sociales, centros sanitarios y hogares de mayores.

Además, la guía, concebida como "un documento vivo", incluye un código QR que permite consultar los horarios de los espacios públicos, con el objetivo de que "cualquier persona pueda encontrar fácilmente el aseo más cercano cuando lo necesite".

Alarcón ha asegurado que desde el Ayuntamiento de Mérida se da "un paso más hacia una ciudad que piensa en las necesidades de las personas", ya que promueve "la accesibilidad, la inclusión y una mejor calidad de vida de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad".

Cabe destacar que la Guía de Aseos Públicos está disponible en los centros de mayores, centros de salud y oficinas de turismo de la ciudad.

La propuesta está impulsada por el Consejo Local de Mayores de Mérida, representado por miembros de los centros de mayores de la ciudad y representantes de las federaciones de jubilados de UGT y Comisiones Obreras, de la Asociación del Polígono Nueva Ciudad, de la Universidad de Mayores y de la Plataforma del Voluntariado.