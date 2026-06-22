Los ayuntamientos de Badajoz ya pueden solicitar las ayudas de la diputación para adquirir vehículos eléctricos

Vehículos del Plan Movem - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado el pasado viernes las bases reguladoras del Plan Movem II de la Diputación de Badajoz de fomento de la movilidad sostenible en la provincia, una convocatoria de subvenciones en especie destinada a facilitar a los municipios y entidades locales menores la incorporación de vehículos eléctricos a sus flotas municipales.

Así, el programa tiene como objeto la entrega de un vehículo 100 por cien eléctrico y un cargador mural tipo 2 a cada entidad beneficiaria. En concreto, éstos podrán ser de tres modalidades: turismo, turismo equipado para uso policial o furgoneta, en función de las necesidades de cada ayuntamiento.

La finalidad de esta iniciativa es impulsar la transición energética mediante la electrificación progresiva de las flotas municipales, reducir las emisiones contaminantes y la dependencia de los combustibles fósiles, reforzar la cohesión territorial y contribuir a combatir la despoblación, ha señalado la diputación pacense en una nota de prensa en la que ha agregado que también permite mejorar la calidad del aire y la eficiencia energética en los municipios de la provincia.

La convocatoria cuenta con una dotación presupuestaria inicial de 7.352.000 euros, con posibilidad de ampliación si existe disponibilidad presupuestaria; y las ayudas tienen carácter de subvención en especie, por lo que los beneficiarios recibirán directamente el vehículo y el cargador adquiridos previamente por la Diputación de Badajoz mediante el correspondiente procedimiento de contratación.

La ayuda máxima estimada por beneficiario dependerá del vehículo seleccionado y, en concreto, para el turismo (M1) será de hasta 40.600 euros (39.800 euros del vehículo y 800 euros del cargador); para el turismo con equipamiento policial (M1) hasta 45.300 euros (44.500 euros del vehículo y 800 euros del cargador); y en el de tipo furgoneta (N1) hasta 38.800 euros (38.000 euros del vehículo y 800 euros del cargador).

SOLICITUDES

Las entidades interesadas dispondrán de 10 días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, para presentar sus solicitudes.

La tramitación deberá realizarse exclusivamente a través del Registro Electrónico de la sede de la Diputación de Badajoz, utilizando el certificado digital de representación de la entidad local.

Asimismo, la concesión de las ayudas se realizará mediante concurrencia competitiva atendiendo a criterios objetivos de valoración, con una puntuación máxima de 12 puntos.

En concreto, los criterios establecidos son la población del municipio (hasta seis puntos) entre seis puntos hasta 1.000 habitantes; cuatro puntos de 1.001 a 5.000; dos de 5.001 a 10.000 y cero para los de más de 10.000; junto con la disponibilidad de vehículos eléctricos en la flota municipal (hasta cuatro puntos) a razón de cuatro puntos para municipios sin ningún vehículo 100 por cien eléctrico y cero para los que ya disponen de alguno.

Otro criterio es la existencia de estación de recarga del anterior Plan Movem (hasta dos puntos) entre dos para los municipios sin estación de recarga y cero para los que ya disponen de ella. En caso de empate tendrá prioridad la entidad local con menor población.

AGENDA 2030

El Plan Movem II se enmarca dentro de la estrategia provincial de movilidad sostenible impulsada por la Diputación de Badajoz y se alinea con la Agenda Urbana y Rural Provincial y con la II Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Provincia 2024-2027.

La convocatoria contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 7, Energía asequible y no contaminante; 11, Ciudades y comunidades sostenibles y 13, Acción por el clima.

Con esta iniciativa, la diputación pretende consolidar la movilidad eléctrica en el ámbito local, facilitar el acceso de los municipios a tecnologías limpias y avanzar hacia una provincia más sostenible, cohesionada y con menores emisiones contaminantes.