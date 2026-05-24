Badajoz celebra del 26 de mayo al 6 de junio la 15ª edición de 'Los Palomos' con diversidad, cultura y reivindicación

Cartel de la 15ª edición de 'Los Palomos' que se celebra en Badajoz del 26 de mayo al 6 de junio de 2026. - FUNDACIÓN TRIÁNGULO

BADAJOZ 24 May. (EUROPA PRESS) -

Badajoz celebra desde esta semana el 15º aniversario de 'Los Palomos' con un programa de actividades que incluyen conciertos, cultura, deporte, diversidad y reivindicación.

Organizado por Fundación Triángulo Extremadura, con el apoyo de instituciones públicas y privadas, el evento ofrecerá durante 12 días, del 26 de mayo al 6 de junio, propuestas dirigidas a todos los públicos en distintos espacios de la ciudad.

La programación incluye exposiciones, presentaciones literarias, 'podcasts' en directo, encuentros familiares, actividades deportivas, conciertos y fiestas para todas las edades.

Entre las citas destacadas figuran un programa especial de 'El Faro' de la Cadena Ser, dirigido por Mara Torres, que se realizará desde la Sala Azul del Palacio de Congresos de Badajoz, el jueves 28 de mayo, a las 20,30 horas, o la realización de el podcast 'Sabor a Queer' de David Velduque y la participación de artistas como Arantxa Castilla-La Mancha y Pakita Spain, el viernes 5 de junio a las 20,30 horas en la Rucab.

Se celebrarán también propuestas ya consolidadas como la Carrera de Tacones -viernes 5 de junio-, 'Los Palomos Kids' -el sábado 30 de mayo- o el paseo en kayak -sábado 6 de junio-.

Como novedad, este año se amplía la Ruta Gastronómica 'Los Palomos' para incluir desayunos y se estrena el torneo de fútbol femenino 'Pichonas by Ellas', que no requerirá inscripción previa.

El broche final llegará el sábado 6 de junio con los escenarios Alcazaba y Puerta de Palmas que acogerán actuaciones musicales -destacando las de J Kbello, Merche y Ladilla Rusa-, sesiones DJ y espectáculos drag.

ORIGEN

"Aquí normalmente, a los palomos cojos los echamos para otro lado. Aquí somos gente sana, no hay muchos palomos cojos", es una frase que el entonces alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, pronunció en 2011 en un programa radiofónico.

A colación de este mensaje, el programa de televisión 'El Intermedio' de La Sexta decidió organizar una caravana de 'palomos cojos' desde Madrid que culminó con un concierto de Falete en el centro de Badajoz.

Al año siguiente, se decidió volver a organizar la fiesta que ya se ha consolidado "como uno de los encuentros por la diversidad más importantes del país", según indica la Fundación Triángulo en un comunicado.

Así, en este aniversario de 2026, 'Los Palomos' "volverá a llenar Badajoz de color para reivindicar la igualdad y la visibilidad del colectivo LGTBI a través de la cultura, el ocio y la convivencia".