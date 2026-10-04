Badajoz cierra este domingo instalaciones deportivas, parques y jardines ante la alerta naranja por lluvias y tormentas

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BADAJOZ, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Badajoz ha procedido a cerrar las instalaciones deportivas municipales y los parques y jardines a consecuencia de la alerta naranja por lluvias y tormentas.

El cierre se mantendrán hasta el fin del aviso, que tanto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como el 112 han establecido para las 22,00 horas de este domingo.

El consistorio ha recomendado evitar transitar por parques, jardines y calles arboladas. Además, ha recordado a la ciudadanía que, en caso de emergencia, se encuentran disponibles el teléfono de emergencias 112 y el teléfono de la Policía Local de Badajoz, 092.

De igual manera, ha aconsejado a la población limitar en la medida de lo posible los desplazamientos y las salidas a la vía pública en las zonas afectadas por la alerta, así como extremar las precauciones y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de los organismos oficiales.