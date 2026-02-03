Badajoz contará con más de 1.400 servicios policiales y 300 personas para garantizar la seguridad y limpieza en Carnaval

El concejal de Ferias y Fiestas del Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca, informa tras la reunión de la Junta de Seguridad del Carnaval - EUROPA PRESS

La ciudad de Badajoz contará con más de 1.400 servicios policiales y más de 300 personas para garantizar la seguridad y la limpieza durante el Carnaval, Fiesta de Interés Turístico Internacional que se celebra del 13 al 22 de febrero.

En concreto, en el caso de la Policía Local serán un total de 821 servicios y contará con cuatro zonas con presencia fija en el Casco Antiguo, Juan Carlos I y la zona de Menacho y Francisco Pizarro, en Conquistadores y Santa María de la Cabeza, y en Entrepuentes, con cortes de tráfico en estos entornos y la posibilidad de hacer otro tipo de cortes en función del aforo, además de la prohibición de aparcar en zonas carnavaleras para evitar "problemas" o "trasiego" de coches.

Además, el sábado 21 y domingo 22, tanto para la Gran Gala del Carnaval como para el Desfile de Valdepasillas, respetivamente, habrá cortes de tráfico y la posibilidad de prohibir el aparcamiento en determinados espacios, especialmente en la zona del pasacalles.

Por su parte, la Policía Nacional estará dedicada a garantizar la prevención de los delitos y la seguridad ciudadana en base a la situación de alerta antiterrorista de nivel 4 y dispondrá de efectivos uniformados con una "fuerte" presencia y también de paisano, guías caninos y dos miembros de la policía portuguesa con un total de 663 servicios estos Carnavales.

En el caso de la Guardia Civil, desarrollará su labor en el habitual control de los accesos en la ciudad con 30 patrullas y un equipo de ocho componentes para controles de alcohol, drogas y velocidad; con un total de 74 patrullas de tráfico y de 48 dispositivos.

El Ayuntamiento de Badajoz ha acogido este martes una Junta de Seguridad con motivo del Carnaval, al término de la cual el concejal de Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, ha informado de su contenido en una comparecencia en la que ha precisado que el bando que regula los pormenores de esta celebración o la ordenación de los espacios carnavaleros está publicado en la página web.

