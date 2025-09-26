Badajoz revive su pasado árabe con la inauguración del mercado y las actividades más lúdicas de Al-Mossassa

BADAJOZ, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Badajoz revive esta semana su fundación y pasado árabe y da paso este viernes a la inauguración del mercado y las actividades más lúdicas de la fiesta Al-Mossassa, declarada de Interés Regional y que este año incorpora como novedad la Alcazaba como sede de puestos, cuentacuentos, cetrería, exposiciones o talleres de maridaje y cocina andalusí.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, acompañado por miembros de la corporación municipal, muchos de ellos vestidos con ropas árabes, ha inaugurado este viernes una nueva edición de la fiesta que recuerda la fundación de la ciudad por Ibn Marwan hace 1.150 años, una cifra "casi redonda" y que les hace sentirse "muy orgullosos" de que, un año más, y con el "esfuerzo" del concejal de Cultura y de Ferias y Fiestas y el personal municipal, así como todos los expositores, el casco histórico, la Plaza Alta y la Alcazaba sean un espacio de memoria, recuerdo e identidad.

De este modo, se busca explicar los orígenes de la ciudad de una manera lúdica, ha puesto el foco Gragera, al tiempo que ha señalado que Badajoz "no olvida a sus raíces" y es una ciudad con una "profundísima" tradición cristiana, pero que "bebe" también de sus fundadores árabes y no olvida cuáles son esos orígenes, como el "santo y seña" del municipio, su Alcazaba, que comparte dicho origen.

A este respecto, ha mostrado la satisfacción que supone conmemorar, como se lleva a cabo desde el año 1998, la fundación de la ciudad, en esta edición con 111 expositores y con modificaciones en los espacios en los que se emplaza el zoco árabe dadas las obras que se llevan a cabo en la Plaza de San José y que se reparte entre la Plaza Alta y la Alcazaba, ambos con puestos de artesanía o gastronomía, actividades o música y una ambientación y decoración especiales.

