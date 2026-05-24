Badajoz será del 10 al 12 de junio la sede del Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas

Archivo - Escuela de ingenierías industriales de la Universidad de Extremadura, en el campus de Badajoz. - UEX - Archivo

BADAJOZ 24 May. (EUROPA PRESS) -

El 33º Congreso Universitario de Innovación Educativa de las Enseñanzas Técnicas se celebrará entre el 10 y el 12 de junio en la Escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz, de manera que la capital pacense se convertirá durante esos días en el epicentro de la reflexión sobre el futuro de la ingeniería.

El Consejo de la Ingeniería Técnica Industrial de Extremadura (Cexiti) ha informado esta semana de su participación "activa" en este evento, de referencia estatal y que está promovido por la Confederación de Directores de Escuelas de Ingeniería del Ámbito Industrial.

Bajo el lema 'Innovación en docencia e investigación en la era de la inteligencia artificial', el congreso se presenta como un espacio estratégico "idóneo" para debatir sobre cómo la irrupción de la IA está transformando de forma directa la formación académica y las dinámicas del ejercicio profesional de la ingeniería industrial.

El programa científico y las mesas de debate se han articulado en torno a un itinerario transversal estructurado en cuatro ejes estratégicos que conectan con las prioridades de la profesión: el Mundo STEM (atracción del talento y vocaciones científicas tempranas), el Mundo Aulas (nuevas metodologías docentes ante el avance tecnológico), el Mundo Empresa (sinergias entre universidad y tejido productivo para la I+D+i) y el Mundo Social e Inclusivo (centrado en la ética, la sostenibilidad y la diversidad).

El Cexiti resalta, en un comunicado, que asumirá un papel "protagonista" en la celebración del congreso, colaborando de manera transversal en todas sus vertientes -tanto a nivel organizativo como a través de un respaldo económico- para garantizar el éxito del evento.

Asimismo, informa de que la profesión estará ampliamente representada en los órganos institucionales del certamen contando con la decana del Colegio de Badajoz (Copitiba), Vicenta Gómez, y con el decano del Colegio de Cáceres (Cogitic), Fernando Doncel, como miembros del Comité de Honor.

El comité organizador mantiene abiertos los plazos para formalizar la inscripción general hasta el próximo domingo 31 de mayo, abriéndose un último periodo para inscripciones retardadas hasta el 9 de junio.

El programa técnico se verá complementado además con actividades de ocio orientadas a proyectar el potencial cultural y turístico de Extremadura entre los asistentes de toda la geografía nacional.