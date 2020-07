Badajoz suspende la 'Noche en blanco' y la Feria de la Caza, pero sigue trabajando en la Feria del Libro y Almossassa

BADAJOZ, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha anunciado este viernes la suspensión de la actividad la 'Noche en blanco' y de la Feria de la Caza, la pesca y la naturaleza ibérica inicialmente previstas para el mes de septiembre, en relación al cual desde el consistorio se sigue trabajando en la celebración de la Feria del Libro y se están planificando actuaciones alrededor de la fiesta Almossassa que conmemora el pasado árabe de la ciudad.

El regidor ha comenzado la rueda de prensa telemática sobre asuntos de actualidad que ha ofrecido este viernes, día 31, señalando que se ha tratado de un trimestre "complicado" en el que "todo en la vida de la ciudad ha estado marcado por la pandemia".

Así, ha valorado cómo "de forma responsable" han reaccionado los vecinos de Badajoz, "que han sido en general muy disciplinados" con todas aquellas normas que se han ido imponiendo desde el ayuntamiento y el resto de organismos para evitar "de la mejor forma posible" el contagio y la propagación del virus.

También ha querido agradecer el "compromiso" de los ciudadanos para que la situación sanitaria en la ciudad "haya podido estar controlada, incluso en algunos momentos" en los que se ha podido tener "algunos brotes o algún repunte" ante los que la ciudad "se ha comportado de forma ejemplar", a la vez que ha reiterado su "profundo" agradecimiento a los trabajadores de los servicios municipales y las concesionarias del ayuntamiento.

SUSPENSIÓN DE EVENTOS

En este punto y "en esa línea de seguir siendo muy responsables y que preferimos pecar de prudentes a arriesgarnos", Fragoso ha anunciado que se ha tomado la decisión de suspender la 'Noche en blanco', al entender que "en este momento no se dan las condiciones para tener una masiva concentración" en una iniciativa a la que los vecinos han respondido "siempre" y han "llenado" las calles del Casco Antiguo para disfrutar del patrimonio histórico y la cultura en horario nocturno.

"Un mínimo principio de prudencia nos obliga a entender que no es, a día de hoy, compatible con los niveles mínimos de prevención en la propagación del coronavirus", ha reconocido, para matizar que a lo largo del trimestre seguirán "trufando" la ciudad de actividades "no ya concentradas en un solo momento y en una sola noche", en aras de intentar que la oferta cultural "no solo no decaiga, sino que se mantenga viva y con intensidad, pero de forma más dispersa".

Seguidamente y en una línea similar, el regidor ha sostenido que "parece que no tenía sentido tampoco" que tuviera lugar la 30º Feria de la caza, la pesca y la naturaleza ibérica, en relación a la cual su comité ejecutivo y los profesionales del sector han tomado la decisión de no celebrarla, aunque sí se intentará, y ha agradecido la colaboración y predisposición mostrada por la Lonja agroalimentaria y la Junta de Extremadura, para mantener los encuentros sectoriales profesionales.

Así, ha detallado, la intención es desarrollar el Consejo Regional de Caza y el de Pesca, la Junta de homologación de trofeos y la Mesa de la carne de caza, encuentros profesionales "que ayudan a que, una vez más, la ciudad de Badajoz sea referente en este sector" y en los que se toman "decisiones importantes para seguir colaborando a organizar la temporada y el año venidero".

OTROS EVENTOS Y ACTUACIONES

Francisco Javier Fragoso ha avanzado no obstante que sí siguen trabajando de cara al calendario de septiembre para que tenga lugar la Feria del Libro y planificando actuaciones alrededor de Almossassa en las que "evidentemente" se intentarán "adaptar a la realidad en la que se vive" al ser "fundamental seguir trabajando en reactivar la economía, la ciudad".

También se está trabajando en otras medidas en torno a la economía y la actividad de la ciudad, como es su patrimonio histórico y las obras de Santa Catalina y en La Galera, en infraestructuras que mejoren los entornos "más degradados" o en la accesibilidad de la Vía Norte, en las plataformas únicas o el soterramiento de contenedores o cables del Casco Antiguo o en la urbanización de los alrededores de la Biblioteca Pública del Estado, como también avanzan las obras en la piscina de la Margen Derecha, ha destacado.

Finalmente, Fragoso ha felicitado que el contrato relativo al servicio de alquiler de bicicletas mejora el número de estaciones y el servicio en la única ciudad extremeña que mantiene este "compromiso con la movilidad sostenible", además de estar trabajando en el cambio de todas las luminarias de las pedanías de Badajoz a tecnología LED.