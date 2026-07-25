La Banda Federal de Extremadura ofrece este sábado un concierto gratuito en Villafranca de los Barros

Cartel del concierto que la Banda Federal de Extremadura da el sábado 25 de julio en Villafranca de los Barros (Badajoz). - AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS

VILLAFRANCA DE LOS BARROS (BADAJOZ), 25 (EUROPA PRESS)

La Banda Federal de Extremadura (Bafex) va a ofrecer este sábado, 25 de julio, un concierto gratuito en Villafranca de los Barros.

La formación estará compuesta por una selección de los mejores músicos de las bandas de Extremadura, que se pondrán bajo la dirección de Miguel Morán.

Junto a ellos, estarán el joven saxofonista Pablo Gallardo Sanz en calidad de solista. Además, formará parte de esta iniciativa la trombonista Isabel María Rodríguez, componente de la Banda Municipal de Villafranca, según ha resaltado el ayuntamiento de la localidad en un comunicado.

El concierto será a las 22,00 horas, con entrada abierta y gratuita, en un entorno único y buena acústica como es el de la Plaza de América (Las Peñitas).

El programa incluye desde grandes clásicos como el Preludio de La Torre del Oro o la Suite 1 de Holst, hasta bandas sonoras icónicas como El Rey León y Harry Potter, así como también la Fantasía para saxofón y orquesta compuesta por Demersseman.