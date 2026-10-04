Barcarrota, la localidad que este domingo acumula más precipitaciones con casi 80 milímetros acumulados

Archivo - Un viandante se protege de la lluvia con una capucha. - María José López - Europa Press - Archivo

MÉRIDA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Barcarrota es la localidad que, hasta la tarde de este domingo, acumulaba mayor volumen de precipitaciones, con hasta 79,4 milímetros, seguido por Zorita, con 40,4 milímetros, y Navalvillar de Ibor, con 34,6 milímetros.

Son datos hasta las 16,23 horas de este domingo y que ha aportado el 112 Extremadura siguiendo las mediciones de estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la región.

Por detrás de estos tres municipios se situaban Trujillo (31,1 milímetros); Alconchel (29,0 mm), Villanueva del Fresno (22,8 mm), Mérida (18,7 mm), Navalvillar de Pela (18,4 mm), Castuera (18,2 mm) y Cañamero (16,8 mm).

El 112 ha advertido, a través de sus redes sociales, que estas cifras son provisionales y están pendientes de validación.