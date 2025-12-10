Bautista defiende el "proyecto de gobierno" que tiene el PP frente al "proyecto de protesta" que tienen "otros"

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, en una imagen de archivo - PP EXTREMADURA

MÉRIDA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha defendido el "proyecto de gobierno" que tienen los 'populares' frente al "proyecto de protesta" que tienen "otros" partidos políticos.

Bautista ha realizado estas declaraciones este miércoles en Garlitos (Badajoz), población que, ha dicho, ejemplifica el trabajo de la Junta de Extremadura para compatibilizar la protección medioambiental con el desarrollo económico y social de la región.

Así, ha recalcado que Garlitos representa un ejemplo "muy particular", con 80 metros que sí se usan como centro de día dentro de una misma unidad de edificación, mientras que el resto de metros, destinados a residencia de mayores, no se pueden utilizar porque está en zona Zepa.

"Nos comprometimos y María Guardiola se comprometió a poner fin a este sinsentido. A poner fin a que no se pudieran ampliar cementerios, asfaltar calles, construir parques infantiles, destinar edificios que se caían a nuevas viviendas donde se quedaban los jóvenes", ha asegurado.

Así, ha recordado que el Consejo de Gobierno de la Junta hace unas tres semanas redelimitó 39 zonas Zepas para que residencias como la de Garlitos pueda abrir, ya que la zona en la que se ubica "no tiene ningún valor medioambiental".

"Con esto conseguimos dos cosas. En primer lugar, seguir conservando nuestro medio ambiente, que es importantísimo de cara a las futuras generaciones y a mantener Extremadura como la conocemos en el día de hoy, pero sin expulsar a la gente de nuestros municipios. Lo que queremos es que haya vida en nuestros pueblos, que nuestros jóvenes se queden, que las familias se siguen formando en nuestros pueblos", ha puesto en valor.

